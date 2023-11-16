20-миллионный житель родился в Казахстане

"Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", - написал Глава государства в Twitter.

Халқымыздың саны 20 миллионға жетті! Баршаңызды ақжолтай жаңалықпен құттықтаймын! Бақытты отбасы – бақуатты елдің негізі. Мемлекет отбасы құндылықтарын нығайтуға, ана мен баланы қорғауға баса мән береді. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 16, 2023

В Казахстане родился 20-миллионный житель. Об этом сообщил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.Отметим, что 19-миллионный гражданин Казахстана родился 2 года назад в августе. В таблице ниже можно посмотреть, как менялась численность населения с 2000 года.