20-миллионный житель родился в Казахстане

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Халқымыздың саны 20 миллионға жетті! Баршаңызды ақжолтай жаңалықпен құттықтаймын! Бақытты отбасы – бақуатты елдің негізі. Мемлекет отбасы құндылықтарын нығайтуға, ана мен баланы қорғауға баса мән береді.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 16, 2023
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