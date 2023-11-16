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20-миллионный житель родился в Казахстане

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 09:12
20-миллионный житель родился в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане родился 20-миллионный житель. Об этом сообщил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

"Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", - написал Глава государства в Twitter.




Отметим, что 19-миллионный гражданин Казахстана родился 2 года назад в августе. В таблице ниже можно посмотреть, как менялась численность населения с 2000 года.

20-миллионный житель родился в Казахстане


Источник: Тengrinews.kz
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