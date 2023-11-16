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Кто стали 20-миллионными жителями Казахстана

Просмотров:72 Опубликовано: Сегодня, 10:16
Кто стали 20-миллионными жителями Казахстана
Фото: pixabay
В Бюро национальной статистики Казахстана предоставили информацию о том, что 20-миллионными жителями Казахстана стали пятеро детей, сообщает Zakon.kz.

Статистики отметили, что численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек 14 ноября 2023 года.

"Дата рождения 20-миллионного гражданина была определена с учетом всех имеющихся демографических данных, таких как: число родившихся и умерших, прибывших в Казахстан и выбывших из него", - сообщили в Бюро Нацстатистики РК.


Ранее данные по численности населения обрабатывались вручную, и это занимало много времени.

Интеграция государственных информационных систем позволила ускорить этот процесс и определить дату рождения 20-миллионого гражданина с большой точностью и в кратчайшие сроки.

"20-миллионными жителями страны стали 5 детей, родившихся в 08:10 14 ноября 2023 года. Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в Улытауской, Жетысуской, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки", - сообщает Бюро Нацстатистики РК.


Также в ведомстве уточнили, что еще в 1991 году численность населения Казахстана составляла 16,4 млн человек. За годы независимости население страны выросло на 22,3%.

Наибольший пик рождаемости был зафиксирован в 2021 году и составил 446 тыс. детей.


Источник: Zakon.kz
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