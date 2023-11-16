"Были и другие факты" - МВД об изнасиловании в кабинете начальника полиции

"Вчера туда специально выезжала по поручению министра внутренних дел группа, которая занималась служебным расследованием, в том числе по последнему факту, неприятному для нас. Вина главы полиции Талдыкоргана установлена. Вчерашняя проверка показала, что были и другие факты.



Факт изнасилования начальником управления полиции города Талдыкоргана и другие факты в ходе этого расследования были тщательно проверены, и выводы вчера министром внутренних дел были сделаны. Практически все руководство департамента полиции освобождено от занимаемых должностей", - сказал Кожаев в кулуарах Сената.

"Конечно, велась и ведется на постоянной основе. К сожалению, иногда такие вещи происходят, и очень неприятно об этом говорить, мы понимаем меру своей ответственности за такие происшествия. И конечно, мы проводим", - ответил он.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев рассказал о расследовании дела в отношении главы полиции Талдыкоргана, передает корреспондент Tengrinews.kz.Кожаева спросили, будут ли проведены соответствующие проверки в других регионах после изнасилования в полиции Талдыкоргана.Напомним, глава полиции Талдыкоргана был задержан по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. По сведениям с сайта департамента полиции Жетысу, начальником управления полиции является Марат Куштыбаев.Возбуждено уголовное дело по статье 120, части 2 УК РК ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей"). Вчера его арестовали на 2 месяца.