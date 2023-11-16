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Что грозит казахстанцам за незаконную рубку деревьев

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 13:50
Что грозит казахстанцам за незаконную рубку деревьев
Фото: polisia.kz
В Казахстане с начала года за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников возбуждено порядка 100 уголовных дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, к административной ответственности привлечено 119 человек, наложено штрафов на сумму более 9,5 миллиона тенге. Выявлено более 600 кубометров незаконно заготовленного леса.

Наибольшее количество выявленных фактов незаконной порубки зарегистрировано в Алматы, ВКО и области Абай. К примеру, в Кызылорде зафиксированы факты незаконной порубки саксаула. Полицейские задержали жителя, перевозящего срубленные краснокнижные деревья. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной порубки 19 кубометров лиственницы. Сумма нанесенного ущерба составила свыше 1,3 миллиона тенге.

Также еще один яркий пример - недавнее задержание в области Жетысу, где браконьеры пытались реализовать порядка тысячи свежеспиленных деревьев. По указанным фактам начато досудебное расследование по статье "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением значительного ущерба".

В связи со значительным ущербом и уничтожением природных ресурсов полицейскими проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер" с привлечением дополнительных сил и средств по данному направлению. В ходе операции стражи порядка совместно с органами по охране окружающей среды проверяют особо охраняемые территории, заповедники и национальные парки.

"Напомним, за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. Санкция по статье 381-1 КоАП предусматривает штраф от 50 до 150 МРП. А при причинении значительного ущерба возбуждается уголовное дело по статье 340 УК, которая предусматривает наказание от 160 МРП до 10 лет лишения свободы", – отметил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Толеубай Мухамадиев.


МВД призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство и бережно относиться к природе.



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Комментарии ( 1 )

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Bober (Посетители) Сегодня, 13:54
Что грозит казахстанцам за незаконную рубку деревьев


Смотря каким казахстанцам. Если это, к примеру, предприниматель так называемый, который заранее занёс куда нужно, а тут какие то деревья мешают - то ничего не грозит. Если ты взял тендер на озеленение, но вместо этого засушил и впоследствии вырубил все деревья, которые только можно было вырубить - то ничего не грозит.

Но вот если ты спилил сухостой, а вместо него возле дома что то не дай бог посадил красивое - то тут да. Тут точно штраф.
 
 

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