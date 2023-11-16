Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 16 Ноября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.53 KZT
  • €1 = 500.76 KZT
  • 1 RUB = 5.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане установят штрафы за превышение продолжительности полетов членов экипажей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:25
В Казахстане установят штрафы за превышение продолжительности полетов членов экипажей
Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило проект закона, предусматривающий поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за незаконное превышение работодателем продолжительности рабочего времени членов экипажа воздушных судов, сообщает Zakon.kz.

В КоАП добавлена новая статья "Превышение максимальной продолжительности полетного времени членов экипажей воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации РК".

Так, за превышение эксплуатантом максимальной продолжительности полетного времени членов экипажа воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации предусматривается штраф в размере 20 и 50 МРП.

За повторные нарушения в течение года устанавливается штраф в размере 100 МРП.

Как поясняется, несоблюдение требований по продолжительности полетного времени нарушает права человека на отдых, предусмотренные статьей 24 Конституции РК, а также приводит к повышению утомляемости членов летного экипажа, что негативно влияет на безопасность полета.

Кроме того, в два раза увеличивается штраф за допуск к полету:

-воздушного судна, которое не прошло государственной регистрации либо которое не имеет государственного и регистрационного опознавательных знаков
-не состоящего на учете в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, либо которое имеет заведомо подложные государственный и -регистрационный опознавательные знаки;
-на котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная законодательством РК;
-на котором не укомплектован летный или кабинный экипаж, имеет неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация без разрешения, выдаваемого уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации;
-котором нарушены нормы пассажировместимости (грузовместимости) или ограничения по полетной массе или центровке воздушного судна, а равно допуск к обслуживанию либо обслуживание воздушного судна лицом, не имеющим на то права или находящимся в состоянии опьянения.

За указанные нарушения предусмотрен штраф на физических и должностных лиц в размере 80 МРП, на юридических лиц – в размере 200 МРП. В нынешней редакции штрафы составляют 40 и 100 МРП соответственно.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что безопасность полетов в Казахстане выросла до 82%. Такие данные получены в ходе аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО).


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика