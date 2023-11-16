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Токаев упразднил совет по управлению "Самрук-Казына"

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 16:58
Токаев упразднил совет по управлению "Самрук-Казына"
Фото:sk.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, упразднивший совет по управлению "Самрук-Казына". Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передает Tengrinews.kz.

Президент подписал закон о внесении изменений в закон о фонде в части упразднения совета по управлению фондом.

"В законе от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния" статью 6-1 ("Совет по управлению фондом") исключить", – говорится в документе.


В "Самрук-Казына" отметили, что совет по управлению фондом - консультативно-совещательный орган, в задачи которого входила выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности фонда.

Известно, что его возглавлял первый президент Нурсултан Назарбаев.

Депутаты Мажилиса проголосовали за поправку, согласно которой упраздняется совет по управлению фондом национального благосостояния "Самрук-Казына", 20 сентября. Как пояснил депутат Берик Бейсенгалиев, совет по управлению фондом дублировал функции совета директоров.


Источник: Тengrinews.kz
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