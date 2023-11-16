Назначен новый первый замглавнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК

Генерал-майор Мереке Кучекбаев назначен начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий приказ подписал министр обороны РК.



В армии Казахстана генерал-майор Мереке Кучекбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Юг". В разные годы занимал ответственные должности по боевой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.



В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007-м – Национальный университет обороны, в 2019-м – военную академию Генерального штаба ВС РФ.



Награжден орденами "Данк" и "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.