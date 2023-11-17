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Резкое похолодание до минус 16 градусов ожидается в Казахстане

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Резкое похолодание до минус 16 градусов ожидается в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 18-20 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни под влиянием ложбины активного северного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, на большей части Казахстана ожидаются осадки, 18 ноября на северо-западе, севере, 19 ноября на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), 19-20 ноября на юге, юго-востоке страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.

Наряду с обильными осадками на северо-западе, севере республики ожидаются гололедные явления, метель.

"К концу периода ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на большей части Казахстана. Так, на северо-западе в ночные часы ожидается понижение до 3-13 мороза, днем до 7 мороза - 5 тепла, на севере, в центре, на востоке РК ночью до 8-16 мороза, днем до 2-10 мороза. Понижение температур коснется и южных регионов, здесь в ночные часы ожидается понижение до 3 мороза - 7 тепла, днем до 5-15 тепла, на юго-востоке ночью до 6 мороза - 6 тепла, днем до 5 мороза - 13 тепла. По республике ожидается усиление ветра до 15-29 метров в секунду, туманы", - говорится в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
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