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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 12:51
Казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска
Фото: starlink
Использовать Starlink в частных целях незаконно в Казахстане. Об этом заявил руководитель управления контроля в области связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Диас Толегенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге в министерстве журналисты подняли вопрос использования казахстанцами интернета Starlink. Оказалось, что это незаконно.

"По этому вопросу скажу, что такие люди встречаются (кто устанавливает Starlink в своих домах - прим.). Соответствующие органы проводят работу и по выявлению, и по разъяснению. Потому что на данный момент использование в текущем варианте нарушает действующее законодательство, так как не соответствует требованиям безопасности", - рассказал Диас Толегенов.


Он добавил, что до тех пор, пока не будут завершены технические работы в рамках пилотного проекта и не будут внесены соответствующие изменения в законодательство, "это будет незаконно".

Таким образом, за использование и распространение интернета от Starlink казахстанцев могут оштрафовать.

"Даже если он приобрел, после внесения изменений он сможет использовать. До внесения изменений для физлиц в первый раз - предупреждение, а после - штраф в 10 МРП (34 500 тенге в 2023 году - прим.)", - рассказал Толегенов.


Как будут проверять казахстанцев и выявлять такие случаи, спикер не уточнил.

Напомним, Казахстану пришлось обратиться к космической компании Илона Маска SpaceX для обеспечения сел интернетом. Стоимость - 200 долларов в месяц за "точку".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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808 (Посетители) Сегодня, 14:29
так как не соответствует требованиям безопасности


СтарЛинки отказываются соглашаться на блокировку ресурсов, на те которые правительство хочет? Ааа, из-за этого не безопасно, надо оградить халопов от "вредной" информации, а какая вредная, будет правительство решать?
 
 

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