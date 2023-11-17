Казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска

"По этому вопросу скажу, что такие люди встречаются (кто устанавливает Starlink в своих домах - прим.). Соответствующие органы проводят работу и по выявлению, и по разъяснению. Потому что на данный момент использование в текущем варианте нарушает действующее законодательство, так как не соответствует требованиям безопасности", - рассказал Диас Толегенов.

"Даже если он приобрел, после внесения изменений он сможет использовать. До внесения изменений для физлиц в первый раз - предупреждение, а после - штраф в 10 МРП (34 500 тенге в 2023 году - прим.)", - рассказал Толегенов.

Использовать Starlink в частных целях незаконно в Казахстане. Об этом заявил руководитель управления контроля в области связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Диас Толегенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге в министерстве журналисты подняли вопрос использования казахстанцами интернета Starlink. Оказалось, что это незаконно.Он добавил, что до тех пор, пока не будут завершены технические работы в рамках пилотного проекта и не будут внесены соответствующие изменения в законодательство, "это будет незаконно".Таким образом, за использование и распространение интернета от Starlink казахстанцев могут оштрафовать.Как будут проверять казахстанцев и выявлять такие случаи, спикер не уточнил.Напомним, Казахстану пришлось обратиться к космической компании Илона Маска SpaceX для обеспечения сел интернетом. Стоимость - 200 долларов в месяц за "точку".