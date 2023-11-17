Золотая жила: как управляют пенсионными активами в Казахстане

"Доходность пенсионных активов под управлением Нацбанка, распределенная на счета вкладчиков с начала этого года, составила 8,89% при инфляции в размере 7,20%. При этом за последние 12 месяцев (с октября 2022 года по сентябрь 2023 года) доходность составила 10,14%", – говорится в ответе ЕНПФ на официальный запрос LS.

Нацбанк стал меньше инвестировать пенсионные деньги в корпоративные облигации Казахстана и иностранных эмитентов, передает LS За девять месяцев этого года инвестдоход ЕНПФ составил 1,4 трлн тенге, что на 91,1% больше аналогичного периода прошлого года.Напомним, что в портфеле под управлением Нацбанка находятся ГЦБ, инструменты квазигоссектора, а также облигации корпоративного сектора, депозиты и облигации банков и активы, находящиеся во внешнем управлении.Согласно информации ЕНПФ, за год доля ГЦБ в управляющем портфеле главного банка выросла с 61,10% до 64,98%. Также увеличился и объем активов, находящихся во внешнем управлении – с 9,8% до 12,71%.При этом доля корпоративных облигаций Казахстана и иностранных эмитентов сократилась с 19,08% до 15,56%, а депозитов – с 7,36% до 4,12%.- в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное РЕПО, а также от рыночной переоценки ценных бумаг – 1,07 трлн тенге;- по активам, находящимся во внешнем управлении – 239,9 млрд тенге;- от переоценки иностранной валюты – 88,99 млрд тенге;- прочие доходы — 3,91 млрд тенге.Что касается деятельности частных управляющих пенсионными активами, то их доходность составляет:- Jusan Invest – 392 млн (9,34%);- Halyk Global Markets – 347,4 млн (13,54%);- BCC Invest составила – 157,2 млн (10,17%);- "Сентрас Секьюритиз" – 80,6 млн (8,18%);- Halyk Finance – 57,3 млн (12,07%).Ранее LS писал, что казахстанцы передали 12,7 млрд тенге частным компаниям. Наибольшая сумма пенсионных активов приходится на Jusan Invest – 5,01 млрд тенге, а также на Halyk Global Markets – 2,8 млрд тенге.Между тем за 10 лет средний размер пенсии казахстанцев увеличился почти в 2,6 раза. Однако при конвертации суммы из тенге в доллары сумма выплат стала меньше.