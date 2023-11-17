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Экс-полицейских заподозрили в изнасиловании: комментарий ДП

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Экс-полицейских заподозрили в изнасиловании: комментарий ДП
Фото из открытых источников
В городе Конаев двое бывших полицейских подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней. В ДП Алматинской области прокомментировали информацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об изнасиловании сообщили в фонде "Немолчи".

"Нам сообщил анонимный источник, что в городе Конаев два действующих сотрудника полиции, пользуясь своим служебным положением, вступили в половой контакт с 14-ти летней школьницей, сняли это на видео, (видео теперь распространяют сами сотрудники). Нам известно, что один из них инспектор по делам несовершеннолетних, второй сотрудник полиции по охране здания, сейчас оба арестованы и уволены задним числом", - говорится в информации фонда.


Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, подозреваемые в совершении преступления в отношении несовершеннолетней находятся под арестом.

В пресс-службе департамента подтвердили, что фигуранты, действительно, являлись сотрудниками полиции.

"7 ноября текущего года в полицию обратилась 43-летняя жительница Алматинской области с заявлением о том, что ранее двое неизвестных лиц, совершили в отношении ее несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера. В этот же день зарегистрированы два уголовных дела по статье 120 части 3-1 пункта 1 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых 2000 и 2001 года рождения. По результатам расследования они были взяты под стражу", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.


В ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено и материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.


Источник: Tengrinews.kz
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