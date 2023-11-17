Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам

"Сложно выразить словами мою благодарность за теплые слова поддержки и искренние пожелания, которые вы высказали мне в связи с безвременной кончиной моего брата. В этот трудный момент ваша поддержка стала для меня источником силы и жизненной энергии. Потеря близкого человека всегда боль, которую сложно унять. Брат был для меня не только родным человеком, но и верным другом. Он давно тяжело болел, но никогда не показывал нам свои страдания. Но мы все прекрасно понимали…"Нурсултан Назарбаев.

17 ноября 2023 года Нурсултан Назарбаев опубликовал обращение к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.В заявлении он обратился к соотечественникам и друзьям.По его словам, за последние дни пришло большое количество писем и телеграмм, а также откликов посредством социальных сетей."Свои сопереживания и пожелания крепости духа мне прислали ряд глав государств и правительств, видных политических и общественных деятелей, представители депутатского и дипломатического корпусов, духовенства и бизнес-сообщества страны, а также мои соратники и граждане Казахстана. Ваши добрые слова стали настоящим утешением для меня и моей семьи. И я от всего сердца благодарю каждого из вас за заботу и понимание, за каждый жест доброты, за готовность быть с нами в этот трудный момент. Большое спасибо всем вам за вашу теплоту и искренность", - сказал Нурсултан Назарбаев.Утром 13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни скончался младший брат Нурсултана Назарбаева – Болат Назарбаев. Он с 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ". В том же году был награжден орденом "Парасат".