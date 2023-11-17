«На сегодняшнем закрытом судебном заседании прокурор запросил суд признать марафонца и лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!» Марата Жыланбаева виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы», - говорится в сообщении со ссылкой на адвоката Меиржана Доскараева.

Астана. 17 ноября. КазТАГ – Прокурор запросил 10 лет заключения для супермарафонца Марата Жыланбаева, сообщает «Радио Азаттык».Он попросил суд полностью оправдать Жыланбаева.«Суд отклонил все ходатайства защиты», - сказано в сообщении.Напомним, Жыланбаеву вменяют участие в деятельности организации, в отношении которой имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете ее деятельности в связи с осуществлением экстремизма.