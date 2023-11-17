Казахстанец пострадал во время стрельбы в Грузии

"В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси 14 ноября около 08:50 после того, как гражданин Казахстана С.М. оставил ребенка в детском саду, на улице Нино Жвания между ним и обвиняемым Гурамом Элизбарашвили произошел конфликт. В частности, гражданин Казахстана сделал обвиняемому замечание по поводу выгула собаки на территории детского сада, что переросло в конфликт", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.

"В ходе возникшего конфликта Гурам Элизбарашвили несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону С.М., в результате чего нанес жертве множественные ранения обеих ног", - говорится в сообщении прокуратуры.

В Тбилиси произошел конфликт между казахстанцем и гражданином Грузии, в результате которого наш соотечественник получил множественные ранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Грузии.Как сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии, 14 ноября на улице Нино Жвания в Тбилиси произошел конфликт между сыном руководителя Ассоциации спасения и защиты собак Тамаза Элизбарашвили - Гурамом Элизбарашвили выгуливавшем собаку, и казахстанцем, чей ребенок посещает детский сад рядом с местом происшествия. По данным грузинского СМИ Interpressnews, у владельца собаки и родителя, который является гражданином Казахстана, произошел конфликт из-за выгула собаки.В Генеральной прокуратуре Грузии сообщили, что во время конфликта Гурам Элизбарашвили выстрелил из огнестрельного оружия в казахстанца. Сотрудники правоохранительных органов арестовали Гурама Элизбарашвили через несколько часов после инцидента за нанесение ранения казахстанцу. Отмечается, что в качестве вещественного доказательства орудие преступления было изъято в доме матери жены обвиняемого.Позже Министерством внутренних дел (МВД) Грузии начало расследование по статьям 117 и 236 Уголовного кодекса Грузии, которые подразумевают умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное ношение оружия.После проведения расследования Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения Гураму Элизбарашвили.Как отметили в ведомстве, Гурам Элизбарашвили ранее был судим за умышленное убийство.По данным ведомства, в результате одного из выстрелов в сторону потерпевшего Гурам Элизбарашвили по неосторожности сам нанес сквозное огнестрельное ранение в область колена."Прокуратура Грузии по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов предъявила обвинение одному лицу", - отмечается в заявлении правоохранительных органов.Прокуратура обратилась в суд с просьбой о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в течение срока, установленного законом. Расследование уголовного дела продолжается в МВД Грузии.Корреспондент Tengrinews.kz обратилась за комментариями в Министерство иностранных дел Казахстана.