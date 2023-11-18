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Погоня со стрельбой попала на видео в Атырауской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:54
Погоня со стрельбой попала на видео в Атырауской области
Кадр из видео
Выстрелами по колесам полицейским удалось остановить автомобиль на трассе в Атырауской области. Водитель грузового автомобиля не подчинился требованиям стражей порядка об остановке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД.

Полицейские попытались остановить автомобиль марки Dalmlerchr Sler за превышение скорости на трассе Атырау - Уральск.

"Водитель не выполнил законные требования инспекторов патрульной полиции. Остановить его удалось, только заблокировав дорогу служебным транспортом со стороны села Индербор. Водитель, пытаясь объехать заграждение, наехал на ногу инспектора патрульной полиции и создал аварийную ситуацию для нескольких придорожных автомобилей. Сотрудники полиции дважды выстрелили по колесам автомобиля и два раза сделали предупредительные выстрелы в воздух. Автомобиль остановили, водителя задержали на трассе", - рассказал начальник районной полиции Индера Руслан Ешманов.


Выяснилось, что 34-летний водитель был трезв. Свои действия он объяснил тем, что автомашина не принадлежала ему.

В отношении водителя составили несколько административных протоколов, а также зарегистрировали уголовное дело по статье "угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".



Источник: Tengrinews.kz
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