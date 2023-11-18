Погоня со стрельбой попала на видео в Атырауской области

"Водитель не выполнил законные требования инспекторов патрульной полиции. Остановить его удалось, только заблокировав дорогу служебным транспортом со стороны села Индербор. Водитель, пытаясь объехать заграждение, наехал на ногу инспектора патрульной полиции и создал аварийную ситуацию для нескольких придорожных автомобилей. Сотрудники полиции дважды выстрелили по колесам автомобиля и два раза сделали предупредительные выстрелы в воздух. Автомобиль остановили, водителя задержали на трассе", - рассказал начальник районной полиции Индера Руслан Ешманов.

Выстрелами по колесам полицейским удалось остановить автомобиль на трассе в Атырауской области. Водитель грузового автомобиля не подчинился требованиям стражей порядка об остановке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД.Полицейские попытались остановить автомобиль марки Dalmlerchr Sler за превышение скорости на трассе Атырау - Уральск.Выяснилось, что 34-летний водитель был трезв. Свои действия он объяснил тем, что автомашина не принадлежала ему.В отношении водителя составили несколько административных протоколов, а также зарегистрировали уголовное дело по статье "угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".