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Реборн-куклы – обычная игрушка или потенциальная опасность для казахстанцев?

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 09:41
Реборн-куклы – обычная игрушка или потенциальная опасность для казахстанцев?
Фотоколлаж: Liter.kz
Реборн-куклы стали популярны среди казахстанцев относительно недавно. Гиперреалистичную игрушку в виде маленького ребенка взрослые покупают не только детям, но и себе. Однако в обществе не утихают споры о том, насколько нормальным считается увлечение реборнами. Редакция Liter.kz выяснила, как игры с почти живым младенцем влияют на психику человека.

Производство реборн-кукол берет свое начало в США. Более 30 лет назад в своей мастерской испанский дизайнер Сальвадор Беренджер создал первую человекоподобную куклу. Винил, используемый при создании реборнов, напоминает кожу ребенка. Поэтому в то время начинающие художники покупали куклы Беренджера и переделывали их, тем самым придавая им большую реалистичность. Так и появился термин реборн (перерождение).

В Казахстан такие куклы стали завозиться с начала 2000-х годов. Сейчас не только дети, но и родители собирают коллекции реборнов. Премиальные реборны могут быть с пуповиной, детским жирком, половыми органами, тепловыми компрессорами для создания естественной температуры тела, голосовыми коробочками, имитирующими звуки младенца и даже дыхательным аппаратом. Да и цена таких кукол варьируется от 10 до несколько сотен тысяч тенге.

Анжелика Решетникова вот уже шесть лет ведет бизнес по продаже реборн-кукол. По ее словам, спрос на реалистичных пупсов среди казахстанцев довольно высокий.

С каждым годом куклы становятся все краше, реалистичней, усовершенствуется качество исполнения. Мы продаем куклы из винил-силикона, потому что такой материал считается гипоаллергенным, по текстуре очень мягкий и проходит сертификацию. Заказываем товар из фабрики в Китае. Пробовали работать с американской фирмой, но по цене, логистике не совсем было удобно их реализовать, – отмечает она.


В основном куклы у Анжелики покупают в качестве подарка детям. Маленьким девочкам нравится ухаживать за такими куклами: расчесывать их волосы, кормить с бутылочки, менять подгузник, одежду.

Взрослые тоже покупают наши куклы. У нас есть покупатели, которые каждый год обновляют куклы, чтобы дополнить свою коллекцию. Покупают куклы и бабушки, у которых дети давно выросли. Также реборны приобретали в качестве моделей для продажи детской одежды и демонстрации услуг массажа, – говорит она.


К слову, высокий спрос на куклы-реборн подтверждает в том числе наличие фейковых кукол на казахстанском рынке. Детский психолог Айжан Бекназарова утверждает, что куклы-реборн способны не только помочь, но и навредить своему владельцу.

Дети любят такие куклы за схожесть с настоящим ребенком. Играют с ней, тем самым практикуя социальные навыки, учатся выражать мысли и эмоции, понимают эмоции других людей. Это если говорить о плюсах. Однако если ребенок днем и ночью играет лишь с одной куклой, уходит в себя или воспринимает ее как настоящего человека, это уже тревожный сигнал. В таких случаях у ребенка могут быть проблемы с нехваткой внимания, тактильных ощущений, чувство одиночества, также присутствовать подмена понятий или обесценивание настоящего. Он находит в кукле то, что не дает ему родитель. А если кукла еще и фейковая, может появиться аллергия на определенные частицы, – предупреждает психолог.

Уместно отметить, что некоторые владельцы реборн-кукол ухаживают за ней так, будто это настоящий ребенок. Покупают кроватки и коляски, расчесывают волосы и купают. По мнению психолога, такое поведение может возникнуть в результате сильного стресса.

На Западе практикуют куклотерапию, когда душу лечат с помощью кукол. Этот метод используется при лечении болезни Альцгеймера, деменции. Нередко такие куклы нужны женщинам, у которых были выкидыши или мертворожденные дети, или людям, потерявших ребенка. Куклы могут вызвать прилив дофамина в мозг и заставить горюющего человека улучшить свое психическое состояние. Бывает, что женщины, не обращаясь к специалисту, приобретают куклы, чтобы успокоить себя, забыть о горе, стрессе. Важно понимать, что куклы могут помочь в начале, только если этого требует психотерапия, а если игра затянулась, все может перерасти в проблему с психикой, – предупреждает она.

Бывает и так, что кукла-реборн поощряет и продлевает фазу отрицания. Некоторых это регрессирует, а других делает одержимыми коллекционерами.

В таких случаях необходимо пройти терапию и в своем собственном темпе найти способы принять то, что произошло и справиться с горем здоровым способом. Необходимо преодолеть свое отрицание, чтобы добиться какого-либо прогресса в своем психическом здоровье. Людям, которые относятся к куклам-реборн как к настоящим детям, а не как к предмету коллекционирования, нужна терапия, – считает эксперт.

Подытоживая, в психологическом аспекте куклы помогают детям свободно выражать и понимать эмоции других людей, а взрослым справиться с депрессией, болезнями и пережить горе. Наряду с этим могут и навредить здоровью, если у человека стадия отрицания стресса длится долго, а ребенок нуждается во внимании взрослых. Важно учесть, что младенцы со стеклянными глазами не вылечат душу и не принесут радости больше чем это могут сделать психологи и родные.


Источник: liter.kz
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