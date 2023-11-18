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"Сделал замечание". Кто и почему стрелял в казахстанца в Грузии, рассказал его адвокат

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:04
"Сделал замечание". Кто и почему стрелял в казахстанца в Грузии, рассказал его адвокат
Фото: facebook.com/policeofgeorgia
В казахстанца несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в Тбилиси. По данным МВД Грузии, инцидент произошел рядом с детским садом. Подробности корреспонденту Tengrinews.kz сообщил адвокат потерпевшего Кахабер Церетели.

"Это была случайная встреча на улице утром. Мой подзащитный отвел ребенка в детский сад и в этот момент на детской площадке другой человек выгуливал собаку. Там даже конфликта не было. Был разговор о том, что не стоит выгуливать собаку на детской площадке.


Человек с собакой сказал: "Подожди, мы сейчас разберемся". Он ушел и вернулся через несколько минут с пистолетом и битой в руках. В результате мой подзащитный получил множественные ранения, у него были перебиты обе ноги, повреждена артерия", - рассказал Церетели.


Стрелявший был задержан, им оказался гражданин Грузии Георгий Элизбарашвили, сын владельца приюта для собак Тамаза Элизбарашвили.

Местные СМИ писали, что сам нападавший также был ранен. Отец Элизбарашвили заявил агентству Interpressnews, что его сына ранили из оружия, он потерял много крови и его прооперировали. Однако, как позже выяснила Генеральная прокуратура Грузии, ранение он нанес себе сам, по неосторожности.

"В СМИ была дана информация, что якобы мой подзащитный тоже имел при себе оружие и стрелял в нападавшего. Это исключено. Также хочу отметить, что с первой минуты к делу подключилось Посольство Казахстана в Грузии. Его сотрудники находятся на связи с Генпрокуратурой Грузии и держат это дело под особым контролем", - отметил Кахабер Церетели.


По словам адвоката, пострадавший казахстанец занимается бизнесом в Грузии.

Георгию Элизбарашвили предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также незаконного приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

МВД Грузии возбудило уголовное дело. По последней информации, казахстанец сейчас находится в сознании и сотрудничает со следствием.

Напомним, 14 ноября в 8:50 вблизи улицы Нино Жвания в Тбилиси произошел конфликт между казахстанцем и гражданином Грузии, в результате которого наш соотечественник получил множественные ранения.


Источник: Tengrinews.kz
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