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Налоговые изменения ожидаются в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:20
Налоговые изменения ожидаются в Казахстане
Фото: lsm.kz
В Казахстане повысят ставку НДС до 16%, но обещают сохранить льготы для местных производителей. Об этом LS рассказали в министерстве национальной экономики.

В ответе на запрос редакции в ведомстве напомнили, что в рамках проводимой работы по разработке нового Налогового кодекса вынесли на обсуждение вопрос увеличения ставки НДС с 12% до 16%.


"При этом планируется сохранить действующие льготы для отечественных товаропроизводителей", – добавили в МНЭ.

Также отмечается, что с 1 января 2023 года в стране бессрочно действует режим розничного налога. Так, его ставка была снижена с 6% до 4%. И в регионах маслихатам дали возможность уменьшить ставку до 2%. В МНЭ добавили, что планируется расширить сферу применения данных фискальных платежей в два раза, что позволит увеличить круг неплательщиков НДС.


Кроме того, для новых проектов в обрабатывающей промышленности планируют предоставить льготы на три года. И для них сохранят порядок уплаты НДС на импорт методом зачета с оптимизацией перечня товаров. Помимо этого, в Казахстане должны внедрить сервисную модель налогового администрирования.

"Таким образом, новые предлагаемые меры, а также наличие льгот и специальных фискальных режимов для МСБ нивелируют все риски, связанные с повышением ставки НДС", – считают в МНЭ.


В ведомстве снова напомнили, что размер ставки НДС и уровень теневой экономики не имеют прямой взаимосвязи. В МНЭ уверены, что снижение данного показателя с 20% до 12% не привело к значительному уменьшению уровня теневой экономики.

"Несмотря на низкую ставку НДС в размере 12%, уровень теневой экономики остается в Казахстане выше (19,7% к ВВП), чем в странах Европы с высокой ставкой НДС. К примеру, в Германии ставка НДС – 19%, теневая экономика к ВВП – порядка 10%; в Великобритании ставка НДС – 20%, теневая экономика – 11% к ВВП; в Венгрии ставка НДС – 27%, но уровень теневой экономики сопоставим с Казахстаном", – привели данные ведомстве, которые были озвучены не в первый раз.


Также в качестве примера в министерстве рассказали об опыте России, где в 2019 году повысили ставку НДС с 18% до 20%.

"Поступления увеличились на сумму более 1 трлн рублей, из них порядка 600 млрд рублей – только за счет повышения ставки. Более того, если в 2018 году инфляция в РФ составила 4,3%, то в 2019 году уровень инфляции снизился до 3%. То есть повышение ставки НДС не имело негативных последствий", – привели цифры в ведомстве.


При этом в МНЭ отметили, что работа над созданием нового Налогового кодекса проводится совместно с налогоплательщиками.

Ранее глава ведомства Алибек Куантыров сообщил, что повышение НДС в Казахстане ожидается с 2025 года. По его словам, данное изменение затронет менее 6% плательщиков. За счет увеличения данной ставки дополнительно в бюджет поступит 2-2,4 трлн тенге.

Между тем сенаторы настаивают на обсуждении повышения НДС с бизнесом.


Источник: lsm.kz
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