Налоговые изменения ожидаются в Казахстане

В ответе на запрос редакции в ведомстве напомнили, что в рамках проводимой работы по разработке нового Налогового кодекса вынесли на обсуждение вопрос увеличения ставки НДС с 12% до 16%.

Также отмечается, что с 1 января 2023 года в стране бессрочно действует режим розничного налога. Так, его ставка была снижена с 6% до 4%. И в регионах маслихатам дали возможность уменьшить ставку до 2%. В МНЭ добавили, что планируется расширить сферу применения данных фискальных платежей в два раза, что позволит увеличить круг неплательщиков НДС.

"Таким образом, новые предлагаемые меры, а также наличие льгот и специальных фискальных режимов для МСБ нивелируют все риски, связанные с повышением ставки НДС", – считают в МНЭ.

"Несмотря на низкую ставку НДС в размере 12%, уровень теневой экономики остается в Казахстане выше (19,7% к ВВП), чем в странах Европы с высокой ставкой НДС. К примеру, в Германии ставка НДС – 19%, теневая экономика к ВВП – порядка 10%; в Великобритании ставка НДС – 20%, теневая экономика – 11% к ВВП; в Венгрии ставка НДС – 27%, но уровень теневой экономики сопоставим с Казахстаном", – привели данные ведомстве, которые были озвучены не в первый раз.

"Поступления увеличились на сумму более 1 трлн рублей, из них порядка 600 млрд рублей – только за счет повышения ставки. Более того, если в 2018 году инфляция в РФ составила 4,3%, то в 2019 году уровень инфляции снизился до 3%. То есть повышение ставки НДС не имело негативных последствий", – привели цифры в ведомстве.