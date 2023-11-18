Снегопад в СКО: слетевшие с трассы авто показали на видео

"На линии находятся 40 единиц специальной дорожной эксплуатационной техники и 60 дорожных рабочих. Специалисты переведены на усиленный круглосуточный режим работы. К 16:00 часам дня ожидается минусовая температура (-1)", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.

На автодороге, соединяющей Астану с Кокшетау и Петропавловском произошел снегопад. Это привело к нескольким ДТП на трассе, передает Tengrinews.kz.На редакционный номер WhatsApp обратились читатели, которые прислали кадры аварии на дороге. Автор ролика говорит, что машины один за другим слетают с трассы.В пресс-службе "КазАвтоЖола" сообщили, что на территории Северо-Казахстанской области с утра наблюдается дождь с переходом в снег, но на данный момент температура воздуха плюсовая (+1).На автодороге А-1 "Кокшетау - Петропавловск" зафиксирован случай только одного слетевшего авто. Как отметили в "КазАвтоЖоле", других случаев не зафиксировано.Всех автолюбителей просят быть бдительными, соблюдать осторожность на дорогах и ПДД. В данную погоду особо важно соблюдать скоростной режим и не делать резких маневров.Отмечается, что в северных регионах страны идет снег и дует сильный ветер, из-за чего затруднено движение транспорта.К примеру в ДП Костанайской области предупредили участников дорожного движения, что из-за ухудшения погодных условий, плохой видимости на дорогах, временно будет ограничено движение для грузового и общественного транспорта на трассе R-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган".