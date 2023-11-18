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Каким оказался суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Каким оказался суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Международное рейтинговое агентство Fitch составило традиционный суверенный кредитный рейтинг по странам. Каким он оказался у Казахстана, сообщили в Министерстве экономики, передает Tengrinews.kz.

Fitch, являющееся одним из так называемой "Большой тройки" международных рейтинговых агентств, подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный".

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые доказали свою устойчивость к внешним шокам", - отметили в агентстве.


По мнению аналитиков, применение новых бюджетных правил будет способствовать повышению устойчивости государственных финансов. Меры по дальнейшей диверсификации экономики и экспортных маршрутов будут положительно влиять на развитие страны.

Fitch отмечает стабильные перспективы по росту экономики Казахстана. Агентством прогнозируется рост ВВП на уровне 5,1 процента в 2024 году и 5,4 процента в 2025 году благодаря уверенному росту инвестиций и другим.

Также аналитики агентства подчеркнули, что в Казахстане наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации, а также низкий риск вторичных санкций для Казахстана.

Ранее в Fitch спрогнозировали рост экономики Казахстана до 4,5 процента в 2023 году и 4,8 процента в 2024 году.


Источник: Tengrinews.kz
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