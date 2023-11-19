Несколько человек в Астане попали в травмпункт после шквалистого ветра

"У всех пациентов состояние удовлетворительное, реанимационных пациентов нет. Часть пациентов после осмотра медицинского персонала больниц были отпущены на амбулаторное лечение в виду отсутствия осложнений", - говорится в заявлении.



После сильного ветра в Астане некоторые горожане обращались за медицинской помощью в стационары города, сообщает Zakon.kz.Так, по данным столичного акимата, бригады скорой помощи доставили травмпункты городских больниц четырех человек с различными травмами. В основном это ушибы, ссадины. Один ребенок поступил с закрытым переломом стопы.Некоторые горожане после оказания медпомощи скорой помощью отказывались от транспортировки в травмпункты и были оставлены на местах.В связи с ухудшением погодных условий, а именно усилением юго-западного ветра с порывами 15-20, временами 23 м/с коммунальные службы города работают над устранением последствий стихийного ветра.Департамент по ЧС Астаны 18 ноября призвал жителей и гостей столицы Казахстана переждать непогоду в помещениях, а также дал рекомендации тем, кто вынужден будет выйти на улицу.