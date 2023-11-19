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Несколько человек в Астане попали в травмпункт после шквалистого ветра

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Несколько человек в Астане попали в травмпункт после шквалистого ветра
Фото с сайта zakon.kz
После сильного ветра в Астане некоторые горожане обращались за медицинской помощью в стационары города, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным столичного акимата, бригады скорой помощи доставили травмпункты городских больниц четырех человек с различными травмами. В основном это ушибы, ссадины. Один ребенок поступил с закрытым переломом стопы.

"У всех пациентов состояние удовлетворительное, реанимационных пациентов нет. Часть пациентов после осмотра медицинского персонала больниц были отпущены на амбулаторное лечение в виду отсутствия осложнений", - говорится в заявлении.

Некоторые горожане после оказания медпомощи скорой помощью отказывались от транспортировки в травмпункты и были оставлены на местах.

В связи с ухудшением погодных условий, а именно усилением юго-западного ветра с порывами 15-20, временами 23 м/с коммунальные службы города работают над устранением последствий стихийного ветра.

Департамент по ЧС Астаны 18 ноября призвал жителей и гостей столицы Казахстана переждать непогоду в помещениях, а также дал рекомендации тем, кто вынужден будет выйти на улицу.


Источник: Zakon.kz
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