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"Возможно, есть свидетели": семья Салтанат Нукеновой обратилась к казахстанцам

Просмотров:375 Опубликовано: Сегодня, 17:55
"Возможно, есть свидетели": семья Салтанат Нукеновой обратилась к казахстанцам
Фото из социальных сетей
Семья Салтанат Нукеновой обратилась к казахстанцам в поисках свидетелей. Об этом сообщил брат погибшей казахстанки Айтбек Амангельды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем посте в Instagram брат Салтанат опубликовал обращение от всей семьи, в котором родные девушки поблагодарили граждан Казахстана за оказанную им поддержку. При этом семья Нукеновых подчеркнула, что никакого примирения с семьей подсудимого не было.

"Мы переживаем самый ужасный момент в нашей жизни, не успев предать земле нашу девочку, нам пришлось опровергать недостоверные и аморальные слухи и домыслы, распространяемые в социальных сетях. Некоторые недобросовестные блогеры решили воспользоваться горем нашей семьи, чтобы поднять себе рейтинги или заработать на этом.

В свою очередь, хотелось бы опровергнуть информацию о том, что наша семья примирилась с семьей убийцы. Указанная информация не соответствует действительности, является ложной и недостоверной. В то же время тысяча неравнодушных людей оказали нам неимоверную поддержку, мы чувствуем ваше тепло и сострадание. Особую благодарность хотели бы выразить Президенту страны, который не остался равнодушным к данной ситуации и поручил взять на особый контроль ход расследования преступления, совершенного Бишимбаевым", - говорится в посте.


При этом семья Салтанат обратилась к казахстанцам, которые могли бы стать свидетелями произошедших событий, с просьбой помощи в расследовании.

"Восстанавливается картина той ужасной ночи. Мы предполагаем, что, возможно, имеются свидетели, которые обладают важной информацией, которая могла бы помочь следствию. Если вы обладает какой-либо информацией и готовы рассказать суду и следствию известные вам факты, то просим вас связаться с полицией или нашими адвокатами: Игорем Вранчевым или Жанной Уразбаховой. В свою очередь, если вы обладаете важной информацией, имеющей значение для дела, но опасаетесь за свою безопасность, в соответствии с действующим законодательством вам будут оказаны меры защиты в целях безопасности", - добавили Нукеновы.


Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева - уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве. Сейчас он под арестом. 11 ноября Салтанат проводили в последний путь в родном городе.

Салтанат пыталась уйти от Бишимбаева и называла его тираном - Самал Нукенова.

14 ноября в полиции сообщили об аресте директора "Гастро-центра", где случилась трагедия.

Ранее о преступлении высказался дядя погибшей Кайрат Нукенов. Он заявил, что Бишимбаева прощать нельзя.


Источник: Tengrinews.kz
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