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Мать и ее знакомого подозревают в убийстве 7-летней Миланы в Экибастузе

Просмотров:261 Опубликовано: Сегодня, 21:10
Мать и ее знакомого подозревают в убийстве 7-летней Миланы в Экибастузе
Фото ДП Павлодарской области
В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены обстоятельства и причины безвестного исчезновения несовершеннолетней Миланы Давыдовой, 2015 года рождения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней, сотрудниками полиции задержана мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания.

"Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Работает специализированная группа. На месте находятся руководство ДП, прокуратуры и акимата Павлодарской области", - сказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.


Напомним, девочку искали в течение трех суток. Сообщалось, что она пропала 17 ноября на территории села Бескауга Павлодарской области. По словам матери, после безуспешных самостоятельных поисков малышки она обратилась в полицию. 19 ноября семилетнюю Милану нашли мертвой.


Источник: Тengrinews.kz
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