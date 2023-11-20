Отец поймал педофила, который пришел на встречу с его 11-летней дочерью в Павлодаре

"Ей написал 30-летний мужчина, который сначала сообщил, что ему 11 лет, потом 18. Дочь рассказала обо всем маме, и супруга с ней поговорила, запретив это общение. Но на тот момент девочка не сказала, что этот человек присылал ей интимные фото и видео, которые она, испугавшись, удалила. Также он просил ее прислать фото ее частей тела. На следующий день он ей опять написал, что якобы приходил к школе, где она учится, хочет ее увидеть. Предлагал встретиться, описал, во что будет одет. Номер, с которого он вел переписку, был скрыт. Пытаясь вычислить этого человека, я от имени дочери стал с ним переписываться, чтобы договориться о встрече и задержать", - рассказывает папа школьницы.

"Я взял с собой тестя, зятя и друзей, попросил, чтобы они встали по разным сторонам двора, на случай если этот человек попытается убежать. Он приехал раньше назначенного времени, зашел в соседний подъезд, потом вышел и, увидев патрульных, написал на телефон дочери, чтобы она назвала ему номер квартиры. Как только он подошел к подъезду, мы его поймали и вызвали сотрудников. Уже в отделе полиции у него обнаружили нож, а в его телефоне нашли видео, которые он отправлял моей дочери. Полицейским он сказал, что якобы во время переписки с ребенком был пьян, ничего не соображал", - рассказывает павлодарец.

"Как нам сказали в полиции, его задержали на 72 часа по подозрению по статье 124 УК "Развращение малолетней без применения насилия". Благо что ребенок вовремя рассказал, мы заметили переписку и смогли все пресечь и уберечь дочь. Решили предать этот случай огласке, чтобы этот человек не остался безнаказанным и ответил по всей строгости закона", - сказал папа несовершеннолетней.

30-летний павлодарец, вооружившись ножом, пытался встретиться с 11-летней школьницей, с которой вел переписку в соцсетях, притворяясь ровесником. Незнакомец в течение двух дней присылал девочке свои интимные фото и просил ее выслать свои. Отец школьницы смог не только вычислить, но и вместе с друзьями задержать педофила и передать его полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам отца девочки, подозреваемый познакомился с его дочерью в Telegram-канале. Девочка указала в анкете свой возраст и написала, что для общения ищет сверстников.Встречу назначили возле школы, но в последний момент она едва не сорвалась. Во двор многоэтажки рядом с учебным заведением въехала патрульная машина, и приехавший на "свидание" мужчина занервничал.По его словам, сейчас мужчина находится под стражей.Отметим, как следует из записи в талоне-уведомлении, заявление павлодарца принято Южным отделом полиции УП Павлодара 17 ноября."Решение по заявлению будет принято в сроки, установленные уголовно-процессуальным законом", - говорится в уведомлении.