Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Ноября
+13...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.79 KZT
  • €1 = 502.17 KZT
  • 1 RUB = 5.2 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Отец поймал педофила, который пришел на встречу с его 11-летней дочерью в Павлодаре

Просмотров:603 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Отец поймал педофила, который пришел на встречу с его 11-летней дочерью в Павлодаре
Фото из открытых источников
30-летний павлодарец, вооружившись ножом, пытался встретиться с 11-летней школьницей, с которой вел переписку в соцсетях, притворяясь ровесником. Незнакомец в течение двух дней присылал девочке свои интимные фото и просил ее выслать свои. Отец школьницы смог не только вычислить, но и вместе с друзьями задержать педофила и передать его полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам отца девочки, подозреваемый познакомился с его дочерью в Telegram-канале. Девочка указала в анкете свой возраст и написала, что для общения ищет сверстников.

"Ей написал 30-летний мужчина, который сначала сообщил, что ему 11 лет, потом 18. Дочь рассказала обо всем маме, и супруга с ней поговорила, запретив это общение. Но на тот момент девочка не сказала, что этот человек присылал ей интимные фото и видео, которые она, испугавшись, удалила. Также он просил ее прислать фото ее частей тела. На следующий день он ей опять написал, что якобы приходил к школе, где она учится, хочет ее увидеть. Предлагал встретиться, описал, во что будет одет. Номер, с которого он вел переписку, был скрыт. Пытаясь вычислить этого человека, я от имени дочери стал с ним переписываться, чтобы договориться о встрече и задержать", - рассказывает папа школьницы.


Встречу назначили возле школы, но в последний момент она едва не сорвалась. Во двор многоэтажки рядом с учебным заведением въехала патрульная машина, и приехавший на "свидание" мужчина занервничал.

"Я взял с собой тестя, зятя и друзей, попросил, чтобы они встали по разным сторонам двора, на случай если этот человек попытается убежать. Он приехал раньше назначенного времени, зашел в соседний подъезд, потом вышел и, увидев патрульных, написал на телефон дочери, чтобы она назвала ему номер квартиры. Как только он подошел к подъезду, мы его поймали и вызвали сотрудников. Уже в отделе полиции у него обнаружили нож, а в его телефоне нашли видео, которые он отправлял моей дочери. Полицейским он сказал, что якобы во время переписки с ребенком был пьян, ничего не соображал", - рассказывает павлодарец.


По его словам, сейчас мужчина находится под стражей.

"Как нам сказали в полиции, его задержали на 72 часа по подозрению по статье 124 УК "Развращение малолетней без применения насилия". Благо что ребенок вовремя рассказал, мы заметили переписку и смогли все пресечь и уберечь дочь. Решили предать этот случай огласке, чтобы этот человек не остался безнаказанным и ответил по всей строгости закона", - сказал папа несовершеннолетней.


Отметим, как следует из записи в талоне-уведомлении, заявление павлодарца принято Южным отделом полиции УП Павлодара 17 ноября.

"Решение по заявлению будет принято в сроки, установленные уголовно-процессуальным законом", - говорится в уведомлении.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика