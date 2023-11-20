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Каждый пятый поезд в Казахстане оказался в частной собственности

Просмотров:250 Опубликовано: Сегодня, 13:23
Каждый пятый поезд в Казахстане оказался в частной собственности
фото: turanexpress.kz
Алматы. 20 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Частные перевозчики владеют каждым пятым поездом Казахстана, сообщает АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына».

«На сегодня по Казахстану курсируют 143 поезда, из них 105 принадлежат АО «Пассажирские перевозки», 28 – частным перевозчикам, 10 – иным железнодорожным администрациям», - сообщили в ФНБ в понедельник.


Таким образом, частные перевозчики владеют каждым пятым поездом или около 20% казахстанских поездов.

Согласно информации, в летний период перевезено 4 млн человек или 40% от общего числа перевезенных – 11 млн.

Также, в текущем году услугой «Лист ожидания» воспользовались 145 тыс. пассажиров, из них в летний сезон – 104 тыс.


Источник: kaztag.kz
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