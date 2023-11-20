Прокурор запросил 12 лет заключения для экс-мажилисмена Нуржана Альтаева

«Прокурор Олжас Хайлроллаев в своей пятиминутной речи запросил лидеру незарегистрированной партии El-Tiregi Нуржану Альтаеву 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - говорится в сообщении в понедельник.

«Судебный процесс по делу Альтаева был объявлен закрытым по представлению гособвинения 31 октября (в ходе предварительных слушаний). Сам политик заявил, что не виновен, а его дело политически мотивированно», - сказано в сообщении.

Астана. 20 ноября. КазТАГ – Прокурор запросил 12 лет заключения для бывшего депутата мажилиса Нуржана Альтаева, сообщает Elmedia.Обвинение было предъявлено по части 4 статьи 366 (получение взятки в особо крупном размере) УК РК.Отметим, что Альтаева, который был задержан 7 июня, связывают с экс-спикером мажилиса Нурланом Нигматулиным и экс-председателем правления национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Аблаем Мырзахметовым.Напомним, вечером 10 мая стало известно, что Мырзахметов задержан по делу о взятке в $30 млн (Т13,3 млрд). Позднее «Антикор» официально подтвердил возбуждение уголовного дела против Мырзахметова. Вероятным взяткодателем по делу Аблая Мырзахметова назван брат олигарха Кайрата Боранбаева.11 мая «антикор» задержал Мырзахметова и сообщил, что тот подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. 13 мая стало известно, что экс-глава НПП арестован на два месяца.