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Прокурор запросил 12 лет заключения для экс-мажилисмена Нуржана Альтаева

Просмотров:243 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Прокурор запросил 12 лет заключения для экс-мажилисмена Нуржана Альтаева
фото: liter.kz
Астана. 20 ноября. КазТАГ – Прокурор запросил 12 лет заключения для бывшего депутата мажилиса Нуржана Альтаева, сообщает Elmedia.

«Прокурор Олжас Хайлроллаев в своей пятиминутной речи запросил лидеру незарегистрированной партии El-Tiregi Нуржану Альтаеву 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - говорится в сообщении в понедельник.


Обвинение было предъявлено по части 4 статьи 366 (получение взятки в особо крупном размере) УК РК.

«Судебный процесс по делу Альтаева был объявлен закрытым по представлению гособвинения 31 октября (в ходе предварительных слушаний). Сам политик заявил, что не виновен, а его дело политически мотивированно», - сказано в сообщении.


Отметим, что Альтаева, который был задержан 7 июня, связывают с экс-спикером мажилиса Нурланом Нигматулиным и экс-председателем правления национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Аблаем Мырзахметовым.

Напомним, вечером 10 мая стало известно, что Мырзахметов задержан по делу о взятке в $30 млн (Т13,3 млрд). Позднее «Антикор» официально подтвердил возбуждение уголовного дела против Мырзахметова. Вероятным взяткодателем по делу Аблая Мырзахметова назван брат олигарха Кайрата Боранбаева.

11 мая «антикор» задержал Мырзахметова и сообщил, что тот подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. 13 мая стало известно, что экс-глава НПП арестован на два месяца.


Источник: kaztag.kz
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