Детский омбудсмен обратилась к казахстанцам после убийства 7-летней девочки в Экибастузе

"Нашли погибшую семилетнюю девочку. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в Центре поддержки детей", - написала Закиева в Instagram.

"В 70 процентах случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и так далее. Одним из путей недопущения таких страшных последствий, насилия является именно наше с вами участие.

Если вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера 111 или 102. Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь", - призвала Закиева.

"Принимая законы, мы должны обеспечивать их исполнение. Сейчас на 6,8 миллиона детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тысячи детей. Необходимо - 1 сотрудник на 5 тысяч детского населения", - добавила Закиева.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сделала заявление после смерти семилетней девочки в Экибастузе, в убийстве которой призналась мать ребенка, передает Tengrinews.kz.По словам Закиевой, в этом году в стране погибло уже 25 детей, 6 из них – от рук близких им людей.Таким страшным последствиям, по ее словам, зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями.Во-вторых, по ее словам, очень важны законодательные изменения, которые по поручению Президента предусмотрели в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте о безопасности детей.Кроме того, детский омбудсмен заявила о нехватке кадров.Напомним, семилетнюю девочку в Экибастузе искали в течение трех суток. Сообщалось, что она пропала 17 ноября на территории села Бескауга Павлодарской области. По словам матери, после безуспешных самостоятельных поисков малышки она обратилась в полицию. 19 ноября семилетнюю Милану нашли мертвой.Позже выяснилось, что полицейские заподозрили в убийстве мать девочки и ее знакомого, который, как считает следствие, по ее просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания.