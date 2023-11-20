Казахстанцы задолжали банкам свыше 390 млрд тенге

Больше всего казахстанцы задолжали по потребительским ссудам – 321,8 млрд тенге (+15,1% в сравнении с началом года). Далее следуют просрочка по займам на прочие цели – 46,4 млрд тенге (-3,4%) и по ипотеке – 26,7 млрд тенге (-1,8%).

Объем просрочки по банковским займам вырос с начала года, передает LS По данным Нацбанка, на 1 октября текущего года размер просроченной задолженности составил 394,9 млрд тенге, что на 11,3% больше, чем 1 января этого года. При этом за месяц он снизился на 0,50%.В разрезе регионов традиционно первое место занимает Алматы, где население должно фининститутам 164,3 млрд тенге (+6,8%). На втором месте Шымкент – 33,6 млрд тенге (+13,5%), на третьем – Астана, 32,1 млрд тенге (+11,4%).Также большой объем просрочки по кредитам у жителей Карагандинской – 20,2 млрд тенге (+11,6%) и Жамбылской областей – 14,9 млрд тенге (+23,5%).А вот меньше всего денег задолжали банкам в области Ұлытау – 3,1 млрд тенге (+47,6%) и СКО – 3,9 млрд тенге (+18,1%).Источник: https://lsm.kz/zadolzhennost-naseleniya-pered-bankami© LSВсе права защищены.При использовании материалов LS в любых целях, кроме личных, гиперссылка на web-site LSM.kz обязательна