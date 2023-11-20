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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Ограничить перевод автомобилей на газ могут в Казахстане

Просмотров:1205 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Ограничить перевод автомобилей на газ могут в Казахстане
Фото из открытых источников
Вице-министр энергетики Алибек Жамауов на брифинге в ведомстве 20 ноября рассказал, какие меры могут принять в Казахстане, чтобы водители не переводили автомобили на газ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Жамауов напомнил, что в Казахстане потребляют больше автогаза, чем производят. Потребление сжиженного газа составляет 140-145 тыс. тонн в месяц, а производство – 130-135 тыс. тонн.

"У нас дефицит в районе 10-15 тыс. тонн всегда возникает в месяц. По данным МВД, только за последний год более 300 тыс. автомобилей перевели на сжиженный нефтяной газ, то есть переоборудовали на газобаллонное оборудование. Его можно установить в любом гараже, любой механик может сделать это. Это не совсем безопасно. Бывают случаи, когда взрываются эти баллоны, возникают пожары. Вы знаете, что такие авто не могут заезжать в закрытые помещения, паркинги. Это очень опасно – устанавливать такие баллоны", – сказал Алибек Жамауов.


Сейчас, по словам вице-министра, в Минэнерго рассматривают различные варианты регулирования этого сегмента.

"Сейчас нет запрета на переоборудование – каждый человек может установить (газовый баллон. – Прим. ред.). Мы сейчас рассматриваем: либо будем устанавливать запреты, либо вводить контроль. Стопроцентного запрета не будет, но оборудование думаем проверять – каково качество оборудования, кто и где его установил. Возможно, введем лицензирование для тех компаний, которые занимаются установкой такого оборудования", – пояснил замминистра.


20 ноября Алибек Жамауов также сообщил, что многие водители переводят автомобили на газ, из-за чего возникает дефицит этого вида топлива.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 7 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 21:01
Нефтегазовая страна,не хватает ни бензина,ни солярки,ни газа.Позорники.
 
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ladakz2023 (Посетители) Сегодня, 20:46
А об увеличении производства сжиженного газа в Минэнерго и вице-министр энергетики Алибек Жамауов не рассматривают различные варианты hypnosis
Или для этого нужен другой состав Минэнерго а этот уже все lol
И так у нас везде а потом удивляемся почему так "хорошо" живем в стране где населения всего 20 миллионов человек (как один большой город в некоторых странах), территория 2 млн 724,9 тыс квадратных километров, страна находится на девятом месте по площади в мире, Казахстан занимает седьмое место в мире по разведанным запасам нефти не говоря уже обо всем остальном, вся таблица Менделеева есть в недрах Казахстана!
Выводы делайте сами! podmig
 
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  • 14679677
  • Жанар
  • alixah
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 19:07
А как же борцы за зеленую энергетику, про которую на каждом углу кричат наши правители? Тут скорее так беспокоятся чтобы оставалось что пихнуть за границу и поиметь тройную или более маржу, как говорится ищи кому выгодно, а не огульно все вешать на автомобилистов.
 
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  • Дизель
  • 808
  • alixah
 14679677 (Посетители) Сегодня, 18:50
Запрещать у нас умеют, обирать тоже. Память плохая у этого вице-министра.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:46
Лицензирование на право монтажа газового оборудования, конечно же надо вводить.
У нас сначала доведут ситуацию до абсурда, а потом пытаются ее исправить.
А запрещать вообще установку газового оборудования глупо.
Будет мало газа, будут заправлять бензином, а не будет бензина поставят машину на прикол.
 
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:37
Потом будет дефицит бензина! От перемены мест слагаемых сумма не изменяется.
 
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 808 (Посетители) Сегодня, 17:26
Запомните, не чЮновниГи виноваты, а граждане...
 
 

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