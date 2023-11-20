Убийство Салтанат Нукеновой: второй задержанный оказался родственником Бишимбаева

"Вы знаете, дело расследуется, проводятся все экспертные исследования. Бишимбаев водворен в ИВС, в отношении него санкционирована мера пресечения - арест на 2 месяца. Следственные действия продолжаются", - сказал прокурор в кулуарах встречи с представителями бизнеса Астаны.

"Он является директором "Гастро-центра", родственные отношения у них имеются", - ответил Утегенов.

Прокурор Астаны Ерлан Утегенов подтвердил информацию о том, что второй задержанный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой является родственником Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.Журналист спросила, является ли второй задержанный подозреваемый братом Бишимбаева.Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева - уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве. Сейчас он под арестом. 11 ноября Салтанат проводили в последний путь в родном городе.14 ноября в полиции сообщили об аресте директора "Гастро-центра", где случилась трагедия.Ранее о преступлении высказался дядя погибшей Кайрат Нукенов. Он заявил, что Бишимбаева прощать нельзя.