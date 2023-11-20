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Марченко объяснил, что может вызвать очередную девальвацию тенге

Просмотров:375 Опубликовано: Сегодня, 20:17
Марченко объяснил, что может вызвать очередную девальвацию тенге
Фото из открытых источников
На это традиционно действуют два маркера, отметил экс-глава Нацбанка.

Известный финансист, советник председателя правления Евразийского банка развития Григорий Марченко в интервью Atameken Business рассказал, как определить, что скоро случится девальвация. 

"У нас традиционно маркеров два, но они взаимосвязаны. Первый – это то, что касается цен на нефть. То есть если они падают очень глубоко, то тогда срабатывает второй маркер, это ситуация в Российской Федерации. Потому что у нас традиционно чаще девальвация происходила после того, как была девальвация в России, и мы делали девальвацию компенсирующую", – сказал Григорий Марченко.


Марченко напомнил, что самая большая девальвация в Казахстане была в 1994 году. Однако большого влияния России тогда не было, заметил бывший глава Нацбанка.

"Наше правительство захотело провести межзачёт, то есть, чтобы Национальный банк выпустил много-много денег. Эти деньги раздать предприятиям, чтобы предприятия заплатили друг другу долги, потому что был такой большой навес из долгов между предприятиями. После этого долги закроются и все начнут жить новой жизнью, весело и счастливо. Но в результате предприятия эти деньги, которые напечатал Нацбанк, в основном потратили на покупку валюты, и курс тенге за два месяца упал с 11 тенге за доллар до 40 тенге", – заявил он.


Источник: informburo.kz
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