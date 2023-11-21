Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 21 Ноября
+13...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.56 KZT
  • €1 = 505.81 KZT
  • 1 RUB = 5.24 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Не лучший способ": Использование средств ЕНПФ в Казахстане оценил МВФ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:41
"Не лучший способ": Использование средств ЕНПФ в Казахстане оценил МВФ
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Международный валютный фонд (МВФ) оценил инициативу Казахстана по использованию средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент Tengrinews.kz.

На пресс-конференции МВФ в Астане журналисты спросили, что в организации думают об использовании средств ЕНПФ на инфраструктурные проекты.

"Что касается пенсионного фонда и его инвестиций в инфраструктуру, мы знаем об этом решении. Мы считаем, что инфраструктуру лучше всего финансировать за счет бюджета. Мы не считаем, что это наилучший способ - финансировать за счет пенсионного фонда", - ответил глава миссии МВФ в Казахстане Николя Бланше.


Ранее в СМИ появилась информация, что в этом и в следующем году пенсионные накопления казахстанцев хотят потратить на финансирование инфраструктурных проектов. Общая сумма составит 1,5 триллиона тенге.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика