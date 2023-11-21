"Не лучший способ": Использование средств ЕНПФ в Казахстане оценил МВФ

"Что касается пенсионного фонда и его инвестиций в инфраструктуру, мы знаем об этом решении. Мы считаем, что инфраструктуру лучше всего финансировать за счет бюджета. Мы не считаем, что это наилучший способ - финансировать за счет пенсионного фонда", - ответил глава миссии МВФ в Казахстане Николя Бланше.

Международный валютный фонд (МВФ) оценил инициативу Казахстана по использованию средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент Tengrinews.kz.На пресс-конференции МВФ в Астане журналисты спросили, что в организации думают об использовании средств ЕНПФ на инфраструктурные проекты.Ранее в СМИ появилась информация, что в этом и в следующем году пенсионные накопления казахстанцев хотят потратить на финансирование инфраструктурных проектов. Общая сумма составит 1,5 триллиона тенге.