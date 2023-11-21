Какими будут минимальная зарплата, пенсия и МРП в 2024 году

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге (рост на 3874 тенге).



Минимальный размер солидарной пенсии – 57 853 тенге (рост на 4777 тенге).



Месячный расчетный показатель – 3692 тенге (рост на 242 тенге).

К примеру, пособие на рождение ребенка. Размер пособия составляет: на рождение первого, второго и третьего ребенка - 38 МРП. Если в 2023 году оно составляло 131 100 тенге, то с 1 января 2024 года будет 140 296 тенге. На четвертого и более ребенка - 63 МРП. Если в 2023 году оно составляло 217 350 тенге, то с 1 января 2024 года станет 232 596 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 43 407 тенге (рост на 2840 тенге). Прожиточный минимум влияет в том числе на размеры государственных социальных пособий.

В законопроекте "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" правительство заложило на 2024 год новые размеры минимальной заработной платы, пенсии, месячного расчетного показателя и других показателей, необходимых для расчета выплат и штрафов казахстанцам, передает Tengrinews.kz.Сейчас законопроект уже принят Мажилисом и находится на рассмотрении в Сенате. В случае если Парламент одобрит законопроект, а Президент Касым-Жомарт Токаев подпишет его, с 2024 года будут установлены следующие показатели.Минимальный размер заработной платы составит 70 тысяч тенге - останется на прежнем уровне. Это значит, что работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП.Это означает, что в Казахстане вырастут пенсии, пособия и социальные выплаты. Помимо этого, вырастут штрафы, налоги и другие платежи, а также расчеты по договорам о совместной деятельности.Штраф за превышение скорости движения авто на 10-20 километров в час - 5 МРП. Если в 2023 году он составляет 17 250 тенге, то в следующем будет уже 18 460 тенге.Также отметим, что в республиканском бюджете на 2024 год правительство заложило стоимость нефти на уровне 80 долларов за баррель, а стоимость доллара на уровне 460 тенге.