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«Ждет зима, какой не было 20 лет»: синоптики рассказали о погоде в Казахстане

Просмотров:1347 Опубликовано: Сегодня, 14:16
«Ждет зима, какой не было 20 лет»: синоптики рассказали о погоде в Казахстане
Фото из открытых источников
Казахстанские синоптики ждут зиму, какой не было уже 20 лет, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на КТК.

Синоптики дают неутешительный прогноз на ближайшие дни. Активный циклон принесет в Казахстан снегопад и метели. Ожидается сильный ветер. В некоторых районах порывы будут достигать 28 метров в секунду. А вот значительного похолодания при этом специалисты не обещают.

Эта осень, по словам синоптиков, стала самой теплой за последние несколько лет. На погоду в большинстве областей влияли воздушные массы из районов Ирана и Средиземного моря. Но настало время утепляться. Зима дает о себе знать. И уже на ближайшие три дня неприятные сюрпризы приготовил активный циклон из районов Каспийского моря. Специалисты предупреждают: уже в среду сильные осадки обрушатся на запад и северо-запад страны. Чуть позже доберутся дожди до юга и юго-востока Казахстана. По всей республике ожидается ветер с порывами до 28 метров в секунду.

К концу периода на западе страны ожидается понижение температуры воздуха до 2-12 мороза, на востоке республики - повышение температуры ночью от 8-13 мороза до 0-5 тепла, на остальной территории Казахстана значительных колебаний в температурном фоне не ожидается. Синоптики уверяют: приближающаяся зима хоть и заявляет о себе громко, но бояться ее не стоит. На погоду в декабре, январе и феврале будут влиять частые перемещения влажных воздушных масс из районов Атлантики. Поэтому, возможно, нас ждет теплая зима, какой не было 20 лет.

Но все же аномалией специалисты это не считают.

«Зима 2023-2024 года ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой и с большим количеством осадков. В предстоящую зиму температурный фон по Казахстану ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса. В экстремально теплые годы среднемесячная температура воздуха по многолетним данным превышала норму на 4-10 градусов», - говорит пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова.


В начале нового года в Казахстане, по прогнозам синоптиков, будет часто идти снег. Жители севера, востока и центра страны должны подготовиться к сильным морозам. Столбики термометров опустятся до минус 17. Больше повезет, конечно, жителям юга, где прогнозируют плюсовую температуру.

Примерно такой же прогноз дают синоптики и на февраль. Строят планы уже и на весну. Специалисты дают оптимистичный прогноз: в марте, говорят, будет даже теплее, чем обычно.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Argallo (Посетители) Сегодня, 15:48
Специалисты дают оптимистичный прогноз: в марте, говорят, будет даже теплее, чем обычно.

Это не оптимистичный прогноз, а как раз плохой. Еще длиннее и жарче лето с каждым годом! Зимы уже вовсе нет. Летом тут жить невозможно, когда на улице за 40 градусов в тени. Пусть наступит ледниковый период, чем уже идущее глобальное потепление
 
 

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