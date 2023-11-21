«Казахстан оставит себе международный телефонный код +7» – Мусин

«(Согласно документу. – прим. ред.) семерка навсегда присваивается Казахстану и никаких притязаний в дальнейшем не будет. Соглашение должно быть международным и ратифицировано через парламент. Соответствующая работа в наших госорганах проведена, документ отправлен нотой в Российскую Федерацию. В РФ проводятся согласовательные процедуры», – рассказал Мусин.

Казахстан оставит за собой международный телефонный код +7. Минцифры для этого ведет переговоры с Россией, заявил министр цифрового развития Багдат Мусин в кулуарах правительства.Что произошло. Власти Казахстана решили оставить действующий сейчас в стране телефонный код +7 и отказаться от перехода на новый +997. Причина в жалобах казахстанцев и в том, что переход повлечет ряд финансовых и технологических проблем.У Казахстана и России общий телефонный код +7, поэтому стороны готовятся заключить новое соглашение. В документе будет написано, что казахстанская сторона может использовать +7.Министр надеется, что соглашение будет подписано в следующем году.Что будет с кодом +997. Мусин объяснил, что код зарезервирован за Казахстаном. Однако это не означает, что страна обязана на него перейти.«Мы можем остаться +77. То есть за нами на международном уровне закрепится вторая семерка», – отметил он.Контекст. В 2021 году в Минцифры сообщили, что Казахстан планирует перейти на новый собственный международный телефонный код +997. Предполагалось, что страна начнет переходить на него с 2023 года. Полный переход должен был произойти к 2025 году.Ранее Багдат Мусин попросил правительство наказывать любителей требовать с казахстанцев бумажные справки. Премьер-министр Алихан Смаилов похвалил Минцифры за то, что оно экономит время казахстанцев и раскритиковал за большие очереди в ЦОНах.