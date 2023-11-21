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Когда казахстанцы смогут использовать интернет Илона Маска, пояснил Мусин

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Когда казахстанцы смогут использовать интернет Илона Маска, пояснил Мусин
Фото из открытых источников
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, когда казахстанцы смогут использовать интернет от Илона Маска - Starlink, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Как вы знаете, мы сейчас реализуем пилотный проект с компанией Starlink. Через этот проект мы подключим 10 сельских школ, планируем в течение полугода подключить две тысячи школ, в которых действительно очень слабый интернет, это 4 мегабит в секунду, то есть это не годится для того, чтобы трансформировать систему образования", - сказал Мусин.


По его словам, сейчас использование интернета Starlink в личных целях является незаконным и небезопасным.

"Что касается законодательных ограничений, они действительно есть, они не только в Казахстане, все страны сейчас пересматривают законодательство, регулирующее отрасль связи. В связи с тем, что Starlink - это новая технология связи, буквально три года назад им, для того чтобы предоставлять услуги связи, необходимо было устанавливать оборудование здесь, на территории, и регулироваться с местными сетями связи.


Так как это инновационная компания, они ищут пути повышения эффективности, они сделали лучшее межспутниковое соединение в космосе, и, соответственно, у них уже нет необходимости устанавливать соответствующее оборудование на территории стран, где они могут оказывать услуги", - ответил министр.

Глава МЦРИАП отметил, что закон в Казахстане еще не урегулирован в части использования технологии Starlink.

"Это было заявлено буквально в этом году, поэтому у нас закон под это еще не изменен. Для того чтобы эти изменения внести, мы этот пилотный проект реализовываем, чтобы в рамках него посмотреть на эту технологию и выработать те законодательные нормы, которые должны быть включены в текущее законодательство.

Пока это так называемая серая зона. Мы помним, как это было с "Триколором" по телевидению, то же самое сейчас происходит по Starlink, люди его устанавливают, но однозначно вице-министр прав, что сейчас это не урегулировано, и получается, что законодательство сегодня не позволяет использовать технологию Starlink на территории Казахстана", - ответил Мусин.


По его словам, законодательно вопрос должен решиться к 2024 году.

"Мы планируем в следующем году урегулировать всю эту ситуацию. Не могу сказать, в первом полугодии или во втором, потому что все зависит от Мажилиса Парламента. То есть сначала от нашей выработки модели, потом мы придем в Мажилис и дальше будем дискутировать. Если Мажилис поддержит, будет принято. До конца следующего года мы точно урегулируем вопрос.


Но то, что касается двух тысяч школ, оформляем как пилотный проект, в рамках которого будем изучать кейс, как изменить законодательство отрасли связи. У нас есть видение, просто мы его еще не имеем права озвучивать, потому что там участвуют несколько органов, надо с ними обсудить. После этого выносить на широкое обсуждение", - заключил Мусин.


Напомним, ранее руководитель управления контроля в области связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Диас Толегенов заявил, что использовать Starlink в частных целях незаконно в Казахстане.


Источник: Tengrinews.kz
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