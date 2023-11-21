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Взятка в особо крупном размере: экс-вице-министр Альтаев осужден на 10 лет

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Взятка в особо крупном размере: экс-вице-министр Альтаев осужден на 10 лет
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алина Шашкина
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении экс-вице-министра Нуржана Альтаева по факту получения им взятки в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Альтаева обвиняли в преступлении по пункту 4 статьи 366 УК. Суд проходил в закрытом режиме.

"Экс-вице-министр в период с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от М. в качестве взятки на общую сумму 115 тысяч долларов США и 8 миллионов 150 тысяч тенге через посредника.


Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами и другим", - сообщили в суде.

Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Подсудимый просил его оправдать.

"Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством судом признано наличие малолетних детей. Отягчающими – нарушение принятой им присяги.

Приговором суда экс-вице-министр А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 часть 4 УК, и осужден на 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - говорится в постановлении суда.


Приговор в законную силу не вступил.

Нуржана Альтаева доставили в суд 31 октября. Уголовное дело состояло из 15 томов, по делу проходили 18 свидетелей.

Альтаев обвинялся в том, что с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от Аблая Мырзахметова в качестве взятки через посредника денежные средства на общую сумму свыше 50 миллионов тенге (115 тысяч долларов и 8 миллионов 150 тысяч тенге).


Источник: Tengrinews.kz
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