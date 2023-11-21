Какого мобильного оператора "Казахтелекома" могут продать инвестору: подробности

Сейчас две компании проводят эту процедуру, после проверки будет проговариваться цена, после установления цены будет совершена сделка. Эта процедура всегда занимает от года до трех лет. Но я думаю, что в течение следующего года "Казахтелеком" должен исполнить это поручение. Потому что поручение зафиксировано на уровне премьер-министра и находится на контроле у Главы государства", - ответил Мусин.

"Сейчас два оператора - Kcell и Tele2 - оба находятся в процедуре. По одному из них проводятся торги, будет определенный процесс торгов. Я думаю, что мой любой комментарий может отразиться на оценке и процессе, поэтому я от комментариев отказываюсь", - заключил Мусин.

Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина спросили, какой оператор связи и когда выйдет из состава "Казахтелекома", передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге после заседания правительства министр сообщил, что для формирования полноценного рынка и рыночных условий в данной сфере одного из мобильных операторов необходимо вывести из структуры "Казахтелекома"."Сегодня я, насколько знаю, официальная информация от "Казахтелекома" такова: проводится соответствующая процедура перед покупкой, любой инвестор, чтобы купить, он проводит своего рода проверочные действия.По его словам, оба оператора связи в составе "Казахтелекома" рассматриваются в плане вывода из нацкомпании.Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждают вопрос появления на рынке сотовой связи нового оператора уровня 5G.Как отметил ранее председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ержан Мейрамов, у ведомства есть цель создавать и поддерживать здоровую конкуренцию на рынке связи. При этом в вопросе появления нового оператора есть ряд проблем.