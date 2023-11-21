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Какого мобильного оператора "Казахтелекома" могут продать инвестору: подробности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Какого мобильного оператора "Казахтелекома" могут продать инвестору: подробности
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина спросили, какой оператор связи и когда выйдет из состава "Казахтелекома", передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге после заседания правительства министр сообщил, что для формирования полноценного рынка и рыночных условий в данной сфере одного из мобильных операторов необходимо вывести из структуры "Казахтелекома".

"Сегодня я, насколько знаю, официальная информация от "Казахтелекома" такова: проводится соответствующая процедура перед покупкой, любой инвестор, чтобы купить, он проводит своего рода проверочные действия.

Сейчас две компании проводят эту процедуру, после проверки будет проговариваться цена, после установления цены будет совершена сделка. Эта процедура всегда занимает от года до трех лет. Но я думаю, что в течение следующего года "Казахтелеком" должен исполнить это поручение. Потому что поручение зафиксировано на уровне премьер-министра и находится на контроле у Главы государства", - ответил Мусин.


По его словам, оба оператора связи в составе "Казахтелекома" рассматриваются в плане вывода из нацкомпании.

"Сейчас два оператора - Kcell и Tele2 - оба находятся в процедуре. По одному из них проводятся торги, будет определенный процесс торгов. Я думаю, что мой любой комментарий может отразиться на оценке и процессе, поэтому я от комментариев отказываюсь", - заключил Мусин.


Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждают вопрос появления на рынке сотовой связи нового оператора уровня 5G.

Как отметил ранее председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ержан Мейрамов, у ведомства есть цель создавать и поддерживать здоровую конкуренцию на рынке связи. При этом в вопросе появления нового оператора есть ряд проблем.


Источник: Tengrinews.kz
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