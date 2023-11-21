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Умные деньги: в Казахстане появилась третья форма тенге

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Умные деньги: в Казахстане появилась третья форма тенге
фото: lsm.kz
Цифровыми тенге можно расплачиваться как без доступа к интернету, так и онлайн, передает LS.

По словам заместителя Национального банка Берика Шолпанкулова, цифровые тенге – это самый безопасный инструмент в рамках защиты собственных средств.

"Я бы также хотел отметить, что у нас наличные деньги в обороте присутствуют, а если они будут в цифровых, то это намного надежнее. Если человек потеряет кошелек или его у него украдут, то в цифровом формате он сможет восстановить эту сумму. Поэтому рекомендую не бояться и диверсифицировать часть своих сбережений, переведя их в цифровой формат. Деньги будут доступны всегда, на любом носителе – смартфоне, компьютере", – рассказал он.


По его словам, цифровой тенге – новый инструмент платежа, которым можно пользоваться через привычные банковские сервисы, такие как POS-терминалы, QR-коды, мобильные приложения банков.

Уникальность ситуации в том, что казахстанцы смогут использовать цифровой тенге по своему усмотрению и желанию – по аналогии с наличными и безналичными.

При этом внедрение цифрового тенге будет происходить поэтапно, в три фазы, до конца 2025 года. В этом году он запущен в розничный оборот, в 2024 году планируется масштабирование проекта вместе с банками-партнерами с фокусом на офлайн-платежи и инновационные сервисы.

"Все формы национальной валюты равноценны: один наличный тенге равен одному безналичному и одному цифровому тенге. Цифровой тенге эмитируется Нацбанком, что гарантирует высокий уровень сохранности и безопасности средств населения. При этом он комбинирует свойства наличных и безналичных тенге. Ими можно расплачиваться как без доступа к интернету, так и онлайн", – отметил зампред.


В свою очередь председатель национальной платежной корпорации Бинур Жаленов рассказал, что совместно с акиматом Алматы, "Казпочтой" и транспортным холдингом ONAY стартовал пилотный проект цифровых ваучеров для школьного питания.

"Смысл смарт-контрактов цифрового тенге в этом случае заключается в "схлопывании" множества бизнес-процессов по идентификации, отчетности и взаиморасчетам в одно простое движение – прикладывание карты к терминалу у столовой. В нашем случае – с помощью транспортной карты, которая уже есть практически у каждого жителя южной столицы. Учащийся подтверждает свой визит на школьный обед. На основании этого подтверждения деньги оплачиваются с цифрового счета школы на цифровой счет оператора столовой", – пояснил он процесс.


В итоге, по словам Жаленова, школа и родители в режиме онлайн видят, сколько детей по факту пообедало, а столовая моментально получает средства. Все платежи проходят онлайн, без отчетности. В результате это повышает прозрачность расходования государственных средств.

Предсдатель НПК добавил, что сам уже получает зарплату в цифровых тенге и пользуется всеми его преимуществами.

"Для того, чтобы начать пользоваться данным видом валюты, не нужно много действий. Вы открываете еще один счет в уже существующем своем банковском приложении. На него будут зачисляться цифровые деньги. И тратить можно так же, как и наличные. При этом деньги можно тратить, даже если нет интернета, что существенно облегчает жизнь", – резюмировал глава корпорации.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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Alena (Посетители) Сегодня, 19:17
Все формы нац валюты равноценны!Почему проезд в автобусе за нал в 1,5 раза дороже?
 
 

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