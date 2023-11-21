Умные деньги: в Казахстане появилась третья форма тенге

"Я бы также хотел отметить, что у нас наличные деньги в обороте присутствуют, а если они будут в цифровых, то это намного надежнее. Если человек потеряет кошелек или его у него украдут, то в цифровом формате он сможет восстановить эту сумму. Поэтому рекомендую не бояться и диверсифицировать часть своих сбережений, переведя их в цифровой формат. Деньги будут доступны всегда, на любом носителе – смартфоне, компьютере", – рассказал он.

"Все формы национальной валюты равноценны: один наличный тенге равен одному безналичному и одному цифровому тенге. Цифровой тенге эмитируется Нацбанком, что гарантирует высокий уровень сохранности и безопасности средств населения. При этом он комбинирует свойства наличных и безналичных тенге. Ими можно расплачиваться как без доступа к интернету, так и онлайн", – отметил зампред.

"Смысл смарт-контрактов цифрового тенге в этом случае заключается в "схлопывании" множества бизнес-процессов по идентификации, отчетности и взаиморасчетам в одно простое движение – прикладывание карты к терминалу у столовой. В нашем случае – с помощью транспортной карты, которая уже есть практически у каждого жителя южной столицы. Учащийся подтверждает свой визит на школьный обед. На основании этого подтверждения деньги оплачиваются с цифрового счета школы на цифровой счет оператора столовой", – пояснил он процесс.

"Для того, чтобы начать пользоваться данным видом валюты, не нужно много действий. Вы открываете еще один счет в уже существующем своем банковском приложении. На него будут зачисляться цифровые деньги. И тратить можно так же, как и наличные. При этом деньги можно тратить, даже если нет интернета, что существенно облегчает жизнь", – резюмировал глава корпорации.