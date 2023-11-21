Супруга обращалась в полицию 49 раз, прежде чем ее убил муж - Генпрокуратура

"В прошлом году в Костанае гражданин в ходе распития спиртных напитков зарезал свою жену и ее подругу.

Оказалось, что до убийства его супруга обращалась в полицию 49 раз", - рассказал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Марат Абишев.

"Поэтому в качестве дополнительного квалифицирующего признака предлагаем включить "совершение этих деяний в состоянии алкогольного или иного опьянения", - заключил Абишев.

В Генеральной прокуратуре сообщили о вопиющем убийстве женщины и ее подруги пьяным супругом, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Генеральной прокуратуре обсуждают вопросы бытового насилия на заседании координационного совета.По его словам, злоупотребление спиртными напитками привело к тяжким последствиям.