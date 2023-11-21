Планируют ли повышать цены на бензин в Казахстане, ответил министр энергетики

"По бензину мы пока не планируем повышать (цену - прим.). То есть у нас полностью этот рынок сбалансирован с точки зрения спроса потребления", - рассказал Саткалиев в кулуарах Мажилиса.

"То есть да, это может быть влияющим (фактором - прим.). Если в России поднимется цена, то мы тоже вынуждены будем пойти на пропорциональное повышение", - заявил министр.

Министра энергетики Алмасадама Саткалиева спросили о планах по повышению цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.По его словам, фактором, который мог бы повлиять на стоимость бензина, может быть импорт из России.Напомним, в октябре Алмасадам Саткалиев заявлял, что весь необходимый объем производства бензина в Казахстане вырабатывается в полном объеме. Он также подчеркнул, что никаких спекулятивных факторов для повышения цены на бензин нет.