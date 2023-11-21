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Планируют ли повышать цены на бензин в Казахстане, ответил министр энергетики

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Планируют ли повышать цены на бензин в Казахстане, ответил министр энергетики
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министра энергетики Алмасадама Саткалиева спросили о планах по повышению цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По бензину мы пока не планируем повышать (цену - прим.). То есть у нас полностью этот рынок сбалансирован с точки зрения спроса потребления", - рассказал Саткалиев в кулуарах Мажилиса.


По его словам, фактором, который мог бы повлиять на стоимость бензина, может быть импорт из России.

"То есть да, это может быть влияющим (фактором - прим.). Если в России поднимется цена, то мы тоже вынуждены будем пойти на пропорциональное повышение", - заявил министр.


Напомним, в октябре Алмасадам Саткалиев заявлял, что весь необходимый объем производства бензина в Казахстане вырабатывается в полном объеме. Он также подчеркнул, что никаких спекулятивных факторов для повышения цены на бензин нет.


Источник: Tengrinews.kz
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