Ущерб в 3,6 миллиарда: разыскиваемого казахстанца задержали в Грузии

"Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой, где ущерб составил более 3,6 миллиарда тенге. По уголовному делу проходят более 600 потерпевших. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции", - говорится в сообщении.

В Грузии задержали казахстанца, находящегося в розыске с марта 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.Сообщается, что при координации Генеральной прокуратуры сотрудниками Министерства внутренних дел на территории Грузии задержан подозреваемый гражданин Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года.Напомним, ранее из Турции был экстрадирован 52-летний казахстанец, объявленный департаментом полиции Западно-Казахстанской области в международный розыск.