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Ущерб в 3,6 миллиарда: разыскиваемого казахстанца задержали в Грузии

Просмотров:287 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Ущерб в 3,6 миллиарда: разыскиваемого казахстанца задержали в Грузии
Фото из открытых источников
В Грузии задержали казахстанца, находящегося в розыске с марта 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Сообщается, что при координации Генеральной прокуратуры сотрудниками Министерства внутренних дел на территории Грузии задержан подозреваемый гражданин Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года.

"Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой, где ущерб составил более 3,6 миллиарда тенге. По уголовному делу проходят более 600 потерпевших. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции", - говорится в сообщении.


Напомним, ранее из Турции был экстрадирован 52-летний казахстанец, объявленный департаментом полиции Западно-Казахстанской области в международный розыск.


Источник: Tengrinews.kz
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