В Казахстане может появиться льготный кредит

В Миннацэкономики отметили, что данный льготный кредит будет направлен на решение надежности и изношенности оборудования энергопредприятий, снижение рисков нарушения устойчивости единой электроэнергетической системы Казахстана и возникновения крупных системных аварий.

"На сегодня вопрос кредитования электросетей РЭК находится на обсуждении, которое затрагивает выработку конкретных механизмов льготного финансирования проектов электроэнергетической отрасли. Также на стадии формирования находится перечень приоритетных проектов энергетической отрасли для льготного финансирования с наиболее высоким уровнем износа", – пояснили в ведомстве.