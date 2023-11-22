В Казахстане может появиться льготный кредит

В Казахстане может появиться льготное кредитование для проектов энергетики. Об этом LS
сообщили в министерстве национальной экономики.
По информации ведомства, в рамках концепции развития электроэнергетической отрасли на 2023-2029 годы запланирована проработка вопроса льготного кредитования проектов развития. В том числе речь идет об улучшении инфраструктуры.
В Миннацэкономики отметили, что данный льготный кредит будет направлен на решение надежности и изношенности оборудования энергопредприятий, снижение рисков нарушения устойчивости единой электроэнергетической системы Казахстана и возникновения крупных системных аварий.
"На сегодня вопрос кредитования электросетей РЭК находится на обсуждении, которое затрагивает выработку конкретных механизмов льготного финансирования проектов электроэнергетической отрасли. Также на стадии формирования находится перечень приоритетных проектов энергетической отрасли для льготного финансирования с наиболее высоким уровнем износа", – пояснили в ведомстве.
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