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Какие продукты подорожают к Новому году, ответил министр торговли

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Какие продукты подорожают к Новому году, ответил министр торговли
Фото из открытых источников
В Казахстане с приближением Нового года могут подорожать некоторые продукты питания. Об этом предупредил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Повышение цен на продукты министр назвал сезонным. По его словам, после праздников, "ближе к лету", продукты вновь подешевеют.

"Мы здесь все с вами покупатели и знаем, что рост есть по отдельным позициям, это сезонное, к Новому году это всегда происходит. Летом у нас всегда идет снижение. (...) На яйца сегодня есть тенденция (к удорожанию - прим.), на муку, говядину, по мясу птицы небольшое увеличение. Еще по рису есть", - рассказал Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса.


При этом растительное масло, сахар, гречневая крупа, по его словам, наоборот, подешевели.

"Понятно, у нас новый урожай, и по этим позициям у нас зафиксировано снижение стоимости", - сказал министр.


Он добавил, что в целом какого-то пика высоких цен в министерстве не ожидают. А все изменения на рынке - естественный процесс межсезонья, который происходит во всем мире.


Источник: Tengrinews.kz
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