Какие продукты подорожают к Новому году, ответил министр торговли

"Мы здесь все с вами покупатели и знаем, что рост есть по отдельным позициям, это сезонное, к Новому году это всегда происходит. Летом у нас всегда идет снижение. (...) На яйца сегодня есть тенденция (к удорожанию - прим.), на муку, говядину, по мясу птицы небольшое увеличение. Еще по рису есть", - рассказал Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса.

"Понятно, у нас новый урожай, и по этим позициям у нас зафиксировано снижение стоимости", - сказал министр.

В Казахстане с приближением Нового года могут подорожать некоторые продукты питания. Об этом предупредил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Повышение цен на продукты министр назвал сезонным. По его словам, после праздников, "ближе к лету", продукты вновь подешевеют.При этом растительное масло, сахар, гречневая крупа, по его словам, наоборот, подешевели.Он добавил, что в целом какого-то пика высоких цен в министерстве не ожидают. А все изменения на рынке - естественный процесс межсезонья, который происходит во всем мире.