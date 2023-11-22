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Новое условие для получения жилья введут в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Новое условие для получения жилья введут в Казахстане
Фото из открытых источников
Мажилис в первом чтении принял законопроект, регулирующий вопросы реформирования жилищной политики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно документу, теперь нуждающимся казахстанцам, чтобы получить жилье, необходимо не иметь собственного в течение десяти лет.

"Одним из основных требований при постановке на учет является отсутствие жилья на праве собственности. На сегодня по действующему законодательству для постановки требуется отсутствие жилья в течение последних 5 лет. В связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников", - сказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.


Он добавил, что, по новым правилам, распределение жилья среди нуждающихся будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов.

"Таким образом, принцип даты постановки позволит обеспечить справедливое распределение жилищ среди всех нуждающихся граждан. Также в зависимости от уровня доходов очереднику будут предоставляться меры государственной поддержки в виде субсидирования арендной платы либо льготных ипотечных займов в размере 2-5 процентов годовой ставки", - заявил министр.


В кулуарах Мажилиса журналисты уточнили, как будет работать новая схема получения жилья. Министр ответил, что сейчас, если казахстанец воспользовался поддержкой государства и в течение 5 лет получил квартиру, а затем ее продал, то он не имеет права на получение нового льготного жилья.

"Поэтому право на господдержку ограничено пятилетним сроком. Сейчас мы предлагаем этот срок расширить, чтобы те люди, которые уже один раз получили господдержку, не попадали в приоритетное положение по сравнению с теми людьми, которые не получили господдержку", - сказал Шарлапаев.


Напомним, ранее депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев сорвал аплодисменты в Мажилисе, подняв вопрос обеспечения казахстанцев социальным жильем.


Источник: Tengrinews.kz
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