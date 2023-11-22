Новое условие для получения жилья введут в Казахстане

"Одним из основных требований при постановке на учет является отсутствие жилья на праве собственности. На сегодня по действующему законодательству для постановки требуется отсутствие жилья в течение последних 5 лет. В связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников", - сказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

"Таким образом, принцип даты постановки позволит обеспечить справедливое распределение жилищ среди всех нуждающихся граждан. Также в зависимости от уровня доходов очереднику будут предоставляться меры государственной поддержки в виде субсидирования арендной платы либо льготных ипотечных займов в размере 2-5 процентов годовой ставки", - заявил министр.

"Поэтому право на господдержку ограничено пятилетним сроком. Сейчас мы предлагаем этот срок расширить, чтобы те люди, которые уже один раз получили господдержку, не попадали в приоритетное положение по сравнению с теми людьми, которые не получили господдержку", - сказал Шарлапаев.

Мажилис в первом чтении принял законопроект, регулирующий вопросы реформирования жилищной политики, передает корреспондент Tengrinews.kz.Согласно документу, теперь нуждающимся казахстанцам, чтобы получить жилье, необходимо не иметь собственного в течение десяти лет.Он добавил, что, по новым правилам, распределение жилья среди нуждающихся будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов.В кулуарах Мажилиса журналисты уточнили, как будет работать новая схема получения жилья. Министр ответил, что сейчас, если казахстанец воспользовался поддержкой государства и в течение 5 лет получил квартиру, а затем ее продал, то он не имеет права на получение нового льготного жилья.Напомним, ранее депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев сорвал аплодисменты в Мажилисе, подняв вопрос обеспечения казахстанцев социальным жильем.