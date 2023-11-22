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Зелено-желтые лотерейные терминалы могут привести к игромании – депутат

Просмотров:37 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Зелено-желтые лотерейные терминалы могут привести к игромании – депутат
Фото из открытых источников
Распространение лотерейных игр, а именно автоматов, беспокоит депутатов Мажилиса от фракции AMANAT. Они считают, что игровые терминалы с лотерейными розыгрышами могут привести к усугублению лудомании в стране, передает Liter.kz.

Не секрет, что в стране сейчас обостряется проблема лудомании. Это превращается в большую беду для общества. На это обратил внимание и сам глава государства, поставив четкую задачу по наложению ограничений (на азартные игры — прим. ред.) Депутаты фракции AMANAT также постоянно поднимают этот вопрос, обсуждая подготовленный законопроект. Тем не менее усугубляет игроманию у наших граждан распространение лотерейных игр. Например, компания "Сәтті жұлдыз", работающая под двумя наименованиями LOTOMatic, LOTOclub, получила лицензию. Один из лотоклубов продает лотерейные билеты, второй занимается внедрением зелено-желтых аппаратов, – рассказал депутат Елнур Бейсенбаев на заседании Мажилиса.

По его словам, законом необходимо ограничивать деятельность лотоклубов. Депутаты считают, что это тот же вид казино, азартных игр.

По официальным данным, количество зелено-желтых терминалов в стране превышает пять тысяч. То есть в каждом областном центре есть не менее 300 терминалов, это только официально зарегистрированные. В Астане в 15-20 метрах от школ полно игровых автоматов у входов в магазины. Это не автоматы, продающие лотерейные билеты, а реальный онлайн-бизнес, игровые автоматы с выплатой и одновременным получением выигрыша. Кроме того, ни одно лицо или госорган не контролирует эти автоматы. Играют у этих терминалов в основном подростки, ученики, – заявил народный избранник.


Увеличение числа лотерейных терминалов приводит не только к игромании, но и к другим преступлениям, как кража, теневой бизнес и многое другое, уверен мажилисмен.

Наши дети разрушают свои жизни в погоне за легкими деньгами из-за халатности государственных органов. Из-за неконтролируемой установки налог из терминалов в бюджет тоже не уплачивается.

Что самое интересное, оборудование для игровых автоматов не производится в нашей стране, а привозится из-за рубежа. И помимо законных операторов различные пути находят подпольные перевозчики, которые через таможню контрабандой перевозят. Такие деяния относятся к преступным. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о запрете их импорта, – считает Елнур Бейсенбаев.


Учитывая вышеизложенное, депутаты фракции AMANAT рекомендуют инициировать проверки лотерейных терминалов, ввести полный запрет на импорт лотерейных терминалов из-за рубежа на территорию Казахстана.


Источник: liter.kz
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