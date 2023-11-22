«Утром 22 ноября возле одного из домов по улице Летунова, 30-летний водитель автомобиля Infiniti совершил опрокидывание в траншею. В машине находилась семья, в том числе ребенок. В результате ДТП пострадала пассажирка», – говорится в сообщении.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшей, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в информации.

Костанай. 22 ноября. КазТАГ – Автомобиль с родителями и ребенком провалился в траншею в Костанае, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.Полиция нашла подрядчика, который проводил ремонт по прокладыванию кабеля. Сообщается, что на месте происшествия отсутствовали дорожные знаки.