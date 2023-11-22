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Кто обязан сдавать всеобщую декларацию с 2024 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:03
Кто обязан сдавать всеобщую декларацию с 2024 года
Фото из открытых источников
В управлении государственных доходов по Алмалинскому району Алматы рассказали, кто обязан сдавать декларацию о доходах и имуществе в 2024 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказали в ведомстве, в связи с ведением третьего этапа всеобщего декларирования с 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) представят руководители и учредители юридических лиц и их супруги, а также индивидуальные предприниматели и их супруги.

"Декларацию можно предоставить в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильные приложения eSalyq Azamat и Halyk Bank", - сообщили в управлении госдоходов.


Отмечается, что требование по представлению декларации в рамках третьего этапа также распространяется на временно приостановивших и бездействующих налогоплательщиков.

Всеобщее декларирование населения началось в Казахстане в 2021 году. Декларирование проводится в четыре этапа:

- первый этап был запущен 1 января 2021 года с декларации о доходах и имуществе физлица, которую предоставили госслужащие и лица, приравненные к ним, и их супруги;
- с января 2023 года был запущен второй этап, который затронул работников госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов;
- на третьем этапе с 2024 года декларированию подлежат руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги;
- в рамках четвертого этапа с 1 января 2025 года декларированию подлежат все остальные категории граждан.


Источник: Tengrinews.kz
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