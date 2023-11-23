Петицию против "инфоцыган" запустили в Казахстане

"Мы верим, что наши голоса будут услышаны и принимаемые меры помогут создать среду, в которой образовательные ресурсы будут предоставлять реальную пользу обществу", - резюмировали в обращении.



В Казахстане запустили онлайн-петицию против распространения "инфоцыганства", передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отмечается в петиции, с развитием социальных сетей в республике усиливается влияние блогеров и инфоблогеров."При этом мы сталкиваемся с явлением, которое характеризуется как "инфоцыганство". "Инфоцыгане" предлагают информационные продукты (гайды, курсы, книги) на онлайн-площадках, но, к сожалению, зачастую эти продукты лишены практической ценности. Они выдают себя за инфобизнесменов, бизнес-тренеров, коучей и мотиваторов", - говорится в документе.Авторы уверяют, что "инфоцыгане", представляясь экспертами, продвигают не только бесполезную, но также не соответствующую действительности и даже вредоносную информацию. Кроме того, распространение "инфоцыганства" в нашей стране оказывает негативное воздействие на репутацию реальных экспертов, предоставляющих действительно ценные информационные продукты.принятие законодательных и организационных мер для пресечения деятельности, связанной с созданием и продажей бесполезных информационных продуктов;проведение информационного просвещения среди населения для повышения осведомленности потребителей о ложных информационных продуктах.