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Петицию против "инфоцыган" запустили в Казахстане

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 10:24
Петицию против "инфоцыган" запустили в Казахстане
Фото:depositphotos.com
В Казахстане запустили онлайн-петицию против распространения "инфоцыганства", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечается в петиции, с развитием социальных сетей в республике усиливается влияние блогеров и инфоблогеров.

"При этом мы сталкиваемся с явлением, которое характеризуется как "инфоцыганство". "Инфоцыгане" предлагают информационные продукты (гайды, курсы, книги) на онлайн-площадках, но, к сожалению, зачастую эти продукты лишены практической ценности. Они выдают себя за инфобизнесменов, бизнес-тренеров, коучей и мотиваторов", - говорится в документе.


Авторы уверяют, что "инфоцыгане", представляясь экспертами, продвигают не только бесполезную, но также не соответствующую действительности и даже вредоносную информацию. Кроме того, распространение "инфоцыганства" в нашей стране оказывает негативное воздействие на репутацию реальных экспертов, предоставляющих действительно ценные информационные продукты.

В этой связи авторы петиции потребовали следующее:

принятие законодательных и организационных мер для пресечения деятельности, связанной с созданием и продажей бесполезных информационных продуктов;
проведение информационного просвещения среди населения для повышения осведомленности потребителей о ложных информационных продуктах.

"Мы верим, что наши голоса будут услышаны и принимаемые меры помогут создать среду, в которой образовательные ресурсы будут предоставлять реальную пользу обществу", - резюмировали в обращении.

"Инфоцыгане" - это люди, которые продают курсы, тренинги, книги и другие обучающие материалы, не несущие никакой реальной ценности.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 12:11
Pipito_317,
По классике жанра, "покуда есть на свете дураки, обманом жить, нам стало быть, с руки"

Эта тема бесконечна. Мошенники всегда найдут слабое место, за которое можно "подцепить" и "раскрутить на деньги". Может быть имеет смысл бороться со слабыми местами? Например, повысить уровень жизни, социальную и финансовую грамотность и т.п. Рынок же у нас. Спрос рождает предложение. privet
 
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  • Placida
 Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 11:55
Давно пора, деньги качают с народа как нефть, даже знакомые туда деньги вложили, в кредит деньги взяли для этого
 
 

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