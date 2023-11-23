Новые компенсации в 150 тысяч тенге «обещают» казахстанцам

В социальных сетях появилось видео о «новом постановлении о выплатах», согласно которому каждому жителю Казахстана якобы полагается компенсация от 150 тысяч тенге. Это сообщение — фейк, сообщает stopfake.kz



В подписи к видеоролику пользователям предлагают перейти по ссылке, которая приводит на сайт ОКЦ ВНДС — «Официального Компенсационного Центра Возврата Невыплаченных Денежных Средств». На нем пользователям, которые пользовались банковской картой для покупок, обещают вернуть налог. Для этого нужно по инструкции заполнить анкету, указав свои данные и данные карты, на которую должна поступить компенсация.



Делать этого ни в коем случае нельзя. Под названием ОКЦ ВНДС скрывается давно известная мошенническая схема, благодаря которой преступники могут завладеть вашими деньгами.



Подобная реклама выплат распространялась ранее в России и Беларуси.



В Казахстане такие видео циркулировали еще в 2020 году. Тогда их официально опровергли в Комитете госдоходов МФ РК.



Таким образом, верить распространяемому сообщению о компенсации каждому казахстанцу не нужно. Информации о «постановлении о выплатах» нет ни на официальных сайтах госорганов РК, ни в СМИ.